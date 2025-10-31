María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!

María le ha contado a Andrés una historia inventada sobre cómo ha recuperado la movilidad en las piernas.

El joven, recién despierto en el hospital, se ha creído a pies juntillas lo que le contaba.

¡Andrés no recuerda nada! ¡Tiene amnesia!

Antes de irse a la fábrica, Andrés descubrió que María había vuelto a caminar y tuvieron una gran pelea por ello. ¡Otra mentira más!

¿Qué pasará si en algún momento Andrés recuerda la verdad? ¿O si se entera de que lleva tanto tiempo mintiéndole?