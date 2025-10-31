Capítulo 427
María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!
Al volver a recobrar el joven la consciencia, María le ha contado que ya podía andar, y él no recuerda nada de lo que sucedió.
María le ha contado a Andrés una historia inventada sobre cómo ha recuperado la movilidad en las piernas.
El joven, recién despierto en el hospital, se ha creído a pies juntillas lo que le contaba.
¡Andrés no recuerda nada! ¡Tiene amnesia!
Antes de irse a la fábrica, Andrés descubrió que María había vuelto a caminar y tuvieron una gran pelea por ello. ¡Otra mentira más!
¿Qué pasará si en algún momento Andrés recuerda la verdad? ¿O si se entera de que lleva tanto tiempo mintiéndole?
