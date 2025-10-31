Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 427

María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!

Al volver a recobrar el joven la consciencia, María le ha contado que ya podía andar, y él no recuerda nada de lo que sucedió.

María

Publicidad

María le ha contado a Andrés una historia inventada sobre cómo ha recuperado la movilidad en las piernas.

El joven, recién despierto en el hospital, se ha creído a pies juntillas lo que le contaba.

¡Andrés no recuerda nada! ¡Tiene amnesia!

Antes de irse a la fábrica, Andrés descubrió que María había vuelto a caminar y tuvieron una gran pelea por ello. ¡Otra mentira más!

¿Qué pasará si en algún momento Andrés recuerda la verdad? ¿O si se entera de que lleva tanto tiempo mintiéndole?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

María

María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

Uras abrazando a Timur en Renacer
Lo echaremos de menos

La tierna promesa entre Timur y Uras que nunca llegará a cumplirse en Renacer

“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada
El 30 de noviembre

“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad
Avance

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

Ferit no acepta el final: ve miedo en los ojos de Seyran y sabe que hay algo más. ¿Llegará a tiempo para evitar el divorcio?

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”
Mejores momentos | Capítulo 38

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

El hermano de Mónica se ha ganado la confianza del mexicano, pero la hija de Octavio tiene claro que ese hombre no es de fiar.

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”

Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”

Crisis en el grupo Oramas: se cae el proyecto del golf tras la confesión de Mónica

Crisis en el grupo Oramas: se cae el proyecto del golf tras la confesión de Mónica

Publicidad