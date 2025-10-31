Antena 3 LogoAntena3
Resumen

Capítulo 427 de Sueños de libertad; 31 de octubre: Gabriel consigue su objetivo, Brossard adquiere Perfumerías de la Reina

A pesar de lo que todos piensan, la jugada de la empresa francesa ha sido por Gabriel: ¡tienen al enemigo en casa!

Gabriel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Andrés ha despertado del coma pero no tiene memoria, no recuerda nada de lo que pasó el día de la explosión... ¡Ni que Gabriel está detrás de lo sucedido! ¡Ni que María ha vuelto a caminar!

Por ello, María ha creado una versión de la historia... Y le ha dicho que el día de la explosión fue el primero que pudo caminar.

Por su parte, Marta se ha enterado pro Digna de cómo murió Jesús, y no le ha sentado nada bien. ¿Se ha enfadado con su tía?

En la empresa, las cosas no podrían ir peor, Brossard se ha hecho con el control de las acciones que han vendido a Massina, por lo tanto, la empresa francesa es el nuevo socio mayoritario.

¿Descubrirán que es Gabriel quien estaba detrás de todo esto? ¡El abogado ha conseguido su objetivo!

Vuelve a ver el capitulazo de hoy en atresplayer.

Damián

¡Tragedia en Perfumerías de la Reina! Brossard se ha hecho con el control de la empresa

María

María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús
Capítulo 430

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”
Capítulo 427

Uras abrazando a Timur en Renacer
Lo echaremos de menos

La tierna promesa entre Timur y Uras que nunca llegará a cumplirse en Renacer

Padre e hijo se dijeron “hasta pronto”, pero el destino tenía otros planes. La promesa de Timur de regresar nunca llegará a cumplirse.

“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada
El 30 de noviembre

“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada

La serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 llegará dentro de unas semanas a atresplayer.

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

