Capítulo 427 de Sueños de libertad; 31 de octubre: Gabriel consigue su objetivo, Brossard adquiere Perfumerías de la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Andrés ha despertado del coma pero no tiene memoria, no recuerda nada de lo que pasó el día de la explosión... ¡Ni que Gabriel está detrás de lo sucedido! ¡Ni que María ha vuelto a caminar!

Por ello, María ha creado una versión de la historia... Y le ha dicho que el día de la explosión fue el primero que pudo caminar.

Por su parte, Marta se ha enterado pro Digna de cómo murió Jesús, y no le ha sentado nada bien. ¿Se ha enfadado con su tía?

En la empresa, las cosas no podrían ir peor, Brossard se ha hecho con el control de las acciones que han vendido a Massina, por lo tanto, la empresa francesa es el nuevo socio mayoritario.

¿Descubrirán que es Gabriel quien estaba detrás de todo esto? ¡El abogado ha conseguido su objetivo!

Vuelve a ver el capitulazo de hoy en atresplayer.