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Capítulo 91

"¿Es Ferit?": Hattuc sospecha que Suna oculta el motivo por el que quiere divorciarse de Abidin

La decisión de Suna de poner fin a su matrimonio ha pillado por sorpresa a Hattuc. Incapaz de entender qué ha pasado de un día para otro, su tía ha intentado averiguar qué se esconde detrás de ese divorcio que la joven parece decidida a llevar hasta el final.

Hattuc

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nada más quedarse a solas con ella, Hattuc le ha pedido explicaciones por su repentino cambio de actitud: "¿De dónde sale esa decisión de divorciarte?". Sin embargo, Suna ha evitado entrar en detalles y se ha limitado a insistir en que ya no puede seguir adelante con su matrimonio: "No funciona, no tengo elección".

Las respuestas de su sobrina no han convencido a Hattuc. Al verla tan nerviosa, ha empezado a sospechar que hay algo más detrás de todo aquello. "¿Es Ferit?", le ha preguntado. Suna ha intentado hacerse la sorprendida, asegurando que no entendía a qué se refería.

Sin embargo, Hattuc ha seguido presionando. Convencida de que algo raro ocurre desde hace tiempo, le ha recordado la discusión que tuvo con Abidin después de descubrir que le ocultaba cosas: "Sé lo que habéis estado haciendo, Ferit y tú". Sin embargo, Suna ha desviado la conversación hacia la hipoteca, evitando en todo momento hablar de lo que sucedió con su cuñado.

Su tía ha recordado algo que Suna le había dicho apenas unos días antes. La joven estaba convencida de que era la única capaz de darle descendencia a los Korhan, pero ahora quiere divorciarse de Abidin de un día para otro. Incapaz de encontrar una explicación lógica, le ha preguntado: "¿Qué es lo que no puedes decirme, Suna?". Aun así, la joven ha preferido no decir ni media palabra.

Antes de marcharse, la matriarca le ha hecho una advertencia. Le ha dejado claro que tarde o temprano acabará descubriendo la verdad: "Si me estás ocultando alguna cosa, me lo pagarás caro". Además, ha rechazado por completo la idea del divorcio y le ha pedido que se olvide de ello. Mientras tanto, Suna sigue cada vez más confundida sobre lo que quiere para su futuro.

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