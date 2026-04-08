Ferit se va de su habitación para que Seyran se quede: el detalle que lo dice todo

Al cruzar el umbral del que fue su dormitorio matrimonial, Seyran se ha quedado sin palabras al ver lo mucho que ha cambiado todo. "Tienes buen gusto, Ferit Korhan", ha admitido al ver la nueva decoración, el sofá y hasta la PlayStation que ahora tiene.

Sin embargo, no todo le convence: un cuadro ha llamado su atención y no ha dudado en decirle que no pega nada ahí, a lo que Ferit le ha respondido: "Bueno, eres tú la que lo va a mirar".

A pesar de la insistencia de Ferit, Seyran se sentía mal por invadir su intimidad. "De verdad, no hace falta que me quede aquí. Ya hemos invadido tu casa, no te voy a sacar de tu cuarto también", le ha dicho con humildad. Pero Ferit se ha mantenido firme en su promesa de cuidarla: "Sí, sácame. Esta es tu mansión. Quédate aquí, que yo me iré a una de las habitaciones de abajo".

Con este gesto, Ferit deja claro que, por encima de su propia comodidad, está la seguridad de la mujer que sigue ocupando su corazón. Seyran se queda a solas en la habitación que guarda tantos secretos de su pasado, mientras los Korhan asumen que, en esta casa, las reglas han cambiado. ¿Podrá Seyran dormir tranquila en el cuarto de Ferit o los recuerdos de su vida juntos le pesarán más que el miedo a Sinan?