La promesa eterna de Kaya a Zerrin: "Compré este anillo el día que me enamoré de ti"

Zerrin ha vivido semanas de terror, acorralada por un padre que quería venderla a Sedat como si fuera un objeto. Pero Kaya, desafiando a todo el mundo, cumplió su palabra: apareció en mitad de la celebración, entró en su habitación y se la llevó lejos, frustrando el enlace y dejando a todo el mundo con la boca abierta. Ahora, mientras sus enemigos los buscan hasta debajo de las piedras, ellos han conseguido refugiarse y vivir su primera noche como futuros marido y mujer en secreto.

Kaya ha querido tener un detalle que ha dejado a Zerrin sin palabras. Ha sacado un anillo precioso, uno que llevaba guardando años, esperando que llegara este momento. Ella, alucinada, le ha preguntado: "¿Qué hiciste? ¿Me compraste el anillo antes de venir a secuestrarme?". La respuesta de Kaya ha sido una declaración de amor: "No, lo compré el día que me enamoré de ti. Éramos niños, pero supe que eras tú".

Zerrin no ha podido evitar reírse de felicidad y emocionarse al mismo tiempo. "Vale, pónmelo", le ha dicho. Tienen claro que quieren casarse y empezar de cero, cueste lo que cueste. Aunque saben que los están buscando y que el peligro sigue ahí fuera, ahora mismo solo les importa una cosa: que, después de tanto sufrir, al fin están juntos.

El amor de Kaya y Zerrin

Su historia ha estado marcada por el miedo. Kaya siempre ha tenido claro que lucharía por ella y hasta le juró que no permitiría que acabaran como Sahin y Nare. Pero Zerrin siempre se apartaba. Sabía que un paso en falso podía costarles la vida.

Ahora mismo, este pequeño momento de paz es todo lo que tienen, pero todos sabemos que, en En tierra lejana, la felicidad nunca dura tanto como desearían.

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