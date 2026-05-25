“¿Cómo has podido engañarme?”: Alya se enfrenta a Cihan por su relación con Mine

Minutos antes de que todo saltara por los aires en En tierra lejana, Cihan miró a Alya y le dijo: "Eres el orgullo de esta familia". Acababa de recibir un galardón y él, lejos de ser el hombre autoritario de siempre, le pidió perdón por haberle puesto las cosas difíciles y la sacó a bailar. Por un momento, todo fue perfecto.

Sin embargo, la humillación ha sido demasiado grande para Alya. Al ver a Mine borracha perdida gritándole a Cihan que lo amaba, la felicidad de la fiesta se ha esfumado de golpe. Con el corazón roto, ha cogido uno de los coches y ha huido de allí a toda velocidad. Cihan, lejos de dejarla ir, no ha dudado en llegar hasta ella. Sin pensárselo dos veces, se ha metido en el vehículo dispuesto a dar la cara.

Alya le ha cantado las cuarenta de inmediato. Le ha recordado que ya le preguntó si estaba con Mine y que él se lo negó rotundamente. Aunque el jefe del clan se ha intentado excusar diciendo que a ella supuestamente le daba igual su vida amorosa, Alya le ha parado los pies: no le importa su pasado, le duele la mentira. Trabaja en el mismo hospital que Mine y no entiende cómo pudo ocultárselo. Ha sido entonces cuando Cihan ha soltado el bombazo: ¡llevaba seis años con ella!

Para la doctora la sorpresa ha sido mayúscula al darse cuenta de que han estado juntos casi el mismo tiempo que ella estuvo casada con Boran y no ha dudado en preguntarle cómo fue capaz de dejar a Mine para casarse con ella.

A pesar de los reproches y de los trapos sucios que han salido a la luz, las chispas entre los dos en el coche dejan claro que no son, ni mucho menos, indiferentes el uno para el otro. ¿Ha llegado el momento de separar sus caminos? Ahora que Alya lo sabe todo, no va a quedarse de brazos cruzados tan fácilmente.

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