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Capítulo 87

Ferit besa a Seyran antes de confesarle que puede dejar a los Korhan en la calle

El joven Korhan no ha podido aguantar más la presión tras su desmayo. Ha buscado a su exmujer, le ha plantado un besazo de película y le ha soltado el bombazo: ¡ha empeñado la mansión!

Ferit besa a Seyran antes de confesarle que puede dejar a los Korhan en la calle

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Seyran intentaba desconectar de los problemas de la casa y lo estaba dando todo bailando mientras escuchaba música. Estaba en su mundo, moviéndose al ritmo de la música, cuando Ferit ha aparecido de repente con una cara que era un poema. El agobio por el miedo a que todo salte por los aires es una carga para él. Sin pensárselo dos veces, ha ido directo a por ella, la ha agarrado y le ha plantado un beso apasionado.

Pero tras el subidón del beso ha venido el bajón. Ferit ha decidido que ya no podía seguir ocultándole nada a la mujer de su vida y le ha soltado la verdad sin anestesia: ha empeñado las escrituras de la mansión familiar para conseguir el dinero del préstamo.

Seyran se ha quedado de piedra. Sabe que podría dejar a toda la familia Korhan en la calle. Aunque la locura que ha cometido es enorme, el gesto de Ferit de contárselo todo demuestra que ya no quiere más mentiras entre los dos.

Además, le ha pedido ayuda para que hable urgentemente con Suna, ya que ahora ella es la dueña de la mansión. Sin embargo, Seyran se ha negado: cree que Ferit no está haciendo las cosas bien y no quiere participar en este engaño.

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