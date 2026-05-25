Claudia y Valentina fantasean sobre su futuro ante el inminente cierre de la fábrica: "Podríamos probar en la compañía de teléfonos"

¡Claudia tiene sentimientos encontrados! Tras la marcha de Carmen, la joven fue ascendida como encargada de la tienda y aunque recibió la noticia con la mayor de las ilusiones se ha desanimado al creer que no hará bien su trabajo y que la fábrica cerrará en tres meses: "Cuando nos marchemos de aquí nos convertiremos en un recuerdo muy lejano", le ha confesado a Valentina.

Además, la extremeña la ha desvelado que sus planes de futuro ante el casi inminente cierre de la fábrica pasan por probar suerte en Madrid. Valentina ha recibido esta propuesta con estusiasmo: "Podríamos probar en la compañia de teléfono", ha exclamado la dependienta.

Sin embargo, Claudia ha dejado caer a su compañera que quizá tendrá que mudarse a Marruecos con Andrés. Esta noticia ha pillado por sorpresa a la joven, ¡que no había pensado en esta posibilidad!

Y es que, Valentina no puede ocultar el amor que siente por el joven De la Reina y Claudia no ha dudado en bromear sobre ello.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas