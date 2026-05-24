Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | Una nueva vida

Esta noche en Una nueva vida: Ferit recibe una propuesta que puede destruir a los Korhan

El futuro de la familia Korhan pende de un hilo. Ferit se juega el todo por el todo para conseguir la financiación de su empresa, pero la propuesta que recibe a cambio es peligrosísima. ¿Está dispuesto a arriesgar la mansión?

Esta noche en Una nueva vida: Ferit recibe una propuesta que puede destruir a los Korhan

Publicidad

Ferit cree que tiene el trato de su vida en las manos cuando le anuncian que el dinero está listo y que la señora aprueba la operación. Pero la alegría le dura muy poco. Las condiciones del préstamo son duras y la prestamista no se anda con rodeos: "Supongo que no podemos daros tanto dinero solo fiándonos de vuestra palabra, ¿no? La mansión como garantía".

El joven Korhan se queda de piedra y se niega a entregar la casa familiar, pero la presión aumenta por momentos. Le plantan cara y juegan con su orgullo: "¿No estás seguro de que el negocio vaya a tener el éxito que crees? No podemos confiar en ti si no confías en ti mismo". Acorralado y sin más salidas, la decisión de Ferit puede marcar un antes y un después. Si el negocio falla, los Korhan lo pierden todo.

Esta noche, a las 22.00 horas en Antena 3, no te puedes perder este capitulazo de Una nueva vida. Disponible también en atresplayer.

El sabio consejo de Halis para que Ferit encuentre la paz en su corazón

El sabio consejo de Halis para que Ferit encuentre la paz en su corazón

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

La química de Alya y Cihan traspasa la pantalla: gestos, miradas y una diferencia de edad que enciende la serie

La química de Alya y Cihan traspasa la pantalla: gestos, miradas y una diferencia de edad que enciende la serie

Sonia deja las cosas claras a Can

Sonia deja las cosas claras a Can: “No puede romper el corazón a mi hija, no te lo voy a permitir”

El emotivo adiós de José Milán a Candela Cruz en Sueños de libertad

El emotivo adiós de José Milán a Candela Cruz en Sueños de libertad: "Ojalá vuelvas pronto"

Esta noche en Una nueva vida: Ferit recibe una propuesta que puede destruir a los Korhan
Avance | Una nueva vida

Esta noche en Una nueva vida: Ferit recibe una propuesta que puede destruir a los Korhan

Fina desvela que padeció una grave enfermedad
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina desvela que padeció una grave enfermedad

Can se sincera con Sonia
El jueves a las 23:00 horas

Can se sincera con Sonia: “Si me hubieran dicho hace dos meses que estaría cuidando a la tortuga de una niña de ocho años, me habría echado a reír”

El comandante está disfrutando de todas las cosas que tiene en común con la empresaria y ha aceptado a su hija, Ibiza, como parte de su vida y su relación. Descubre un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

Antea Rodríguez confiesa cómo vive Cloe el regreso de Fina a Sueños de libertad: "Es duro para ella, pero asume la derrota"
Entrevista exclusiva

Antea Rodríguez confiesa cómo vive Cloe el regreso de Fina a Sueños de libertad: "Es duro para ella, pero asume la derrota"

El regreso de Fina ha marcado un antes y un después en la serie más vista de la televisión y también para Cloe, personaje interpretado por Antea Rodríguez.

El viaje de Beril Pozam, Suna en Una nueva vida, por Madrid: fotos, comida y sus rincones favoritos

El viaje de Beril Pozam, Suna en Una nueva vida, por Madrid: fotos, comida y sus rincones favoritos

Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”

Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”

Las 7 reglas no escritas del clan Albora que Alya está rompiendo una a una

Las 7 reglas no escritas del clan Albora que Alya está rompiendo una a una

Publicidad