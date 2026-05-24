Esta noche en Una nueva vida: Ferit recibe una propuesta que puede destruir a los Korhan

Ferit cree que tiene el trato de su vida en las manos cuando le anuncian que el dinero está listo y que la señora aprueba la operación. Pero la alegría le dura muy poco. Las condiciones del préstamo son duras y la prestamista no se anda con rodeos: "Supongo que no podemos daros tanto dinero solo fiándonos de vuestra palabra, ¿no? La mansión como garantía".

El joven Korhan se queda de piedra y se niega a entregar la casa familiar, pero la presión aumenta por momentos. Le plantan cara y juegan con su orgullo: "¿No estás seguro de que el negocio vaya a tener el éxito que crees? No podemos confiar en ti si no confías en ti mismo". Acorralado y sin más salidas, la decisión de Ferit puede marcar un antes y un después. Si el negocio falla, los Korhan lo pierden todo.

Esta noche, a las 22.00 horas en Antena 3, no te puedes perder este capitulazo de Una nueva vida. Disponible también en atresplayer.