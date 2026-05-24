Avance | Una nueva vida
Esta noche en Una nueva vida: Ferit recibe una propuesta que puede destruir a los Korhan
El futuro de la familia Korhan pende de un hilo. Ferit se juega el todo por el todo para conseguir la financiación de su empresa, pero la propuesta que recibe a cambio es peligrosísima. ¿Está dispuesto a arriesgar la mansión?
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Ferit cree que tiene el trato de su vida en las manos cuando le anuncian que el dinero está listo y que la señora aprueba la operación. Pero la alegría le dura muy poco. Las condiciones del préstamo son duras y la prestamista no se anda con rodeos: "Supongo que no podemos daros tanto dinero solo fiándonos de vuestra palabra, ¿no? La mansión como garantía".
El joven Korhan se queda de piedra y se niega a entregar la casa familiar, pero la presión aumenta por momentos. Le plantan cara y juegan con su orgullo: "¿No estás seguro de que el negocio vaya a tener el éxito que crees? No podemos confiar en ti si no confías en ti mismo". Acorralado y sin más salidas, la decisión de Ferit puede marcar un antes y un después. Si el negocio falla, los Korhan lo pierden todo.
Esta noche, a las 22.00 horas en Antena 3, no te puedes perder este capitulazo de Una nueva vida. Disponible también en atresplayer.
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