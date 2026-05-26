“¡No te metas en mi vida!”: Alya pierde la paciencia con los celos de Cihan

A la mañana siguiente, Alya estaba durmiendo en la cama con el pequeño Cihan Deniz cuando Cihan ha entrado en la habitación. El niño se ha puesto muy feliz al ver a su "tío". Cihan ha intentado hacer como si nada, diciendo: "¿Y esos gritos? Y yo a ti, pero mira, hemos molestado a tu madre, ya la hemos despertado".

El niño ha intentado bromear diciendo que eso le pasaba por no dormir en su habitación, pero ella no estaba para bromas. Alya le ha pedido al niño que se fuera a vestir y a desayunar para poder hablar a solas.

Sin dar rodeos, Alya ha soltado todo lo que tenía dentro. Le ha echado en cara a su marido que haya movido los hilos para que le dieran una oferta a Ugur en otro hospital y así quitárselo de en medio. La doctora le ha dejado claro que sabe perfectamente lo que busca: "Tu novia está en el hospital y quieres deshacerte de él solo por tomarse un café, ¿verdad?".

Cihan ha intentado justificarse, pero ella no ha querido escuchar ni una palabra más. Alya sabe que Ugur no es como él piensa y le ha dolido mucho que su marido actúe así para controlarla. Con mucha rabia, le ha parado los pies: "No te metas en mi vida".

Alya se siente controlada y no aguanta que su marido quiera manejar a todo el mundo que está cerca de ella. Él, por su parte, sigue con sus celos y sus formas autoritarias que solo consiguen alejarla más.

Por mucho que el pequeño Cihan Deniz sea el centro de sus vidas, es evidente que su matrimonio está en un punto muy crítico. Alya ha dejado claro que tiene sus límites y que no piensa dejarse pisotear por los celos de Cihan.

¿Qué hará ahora que le ha cantado las cuarenta? ¿Seguirá intentando controlar el trabajo de su mujer o entenderá que está perdiendo su confianza para siempre?

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