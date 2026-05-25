Fina acude al dispensario por un fuerte dolor de cabeza, ¡y desvela que padeció brucelosis!

Antes del regreso de Fina, Marta recibió la noticia de que la fotógrafa había estado muy enferma en Argentina. Y aunque tras su llegada a Toledo la joven trató de quitarle hierro al asunto, ha tenido que acudir al dispensario por un fuerte dolor de cabeza.

Miguel le ha preguntado si tiene alguna enfermedad crónica y, aunque a priori ha tratado de ocultárselo, ha decidido contarle la verdad sobre la dura enfermedad que padeció en Argentina: “Hace unos meses me diagnosticaron brucelosis”.

La fotógrafa ha añadido que estuvo tres semanas en el hospital y que fue muy grave, pero afortunadamente ya está bien.

Esta noticia ha alertado a Miguel, que no se ha quedado tranquilo al escuchar sus palabras: “La mejoría no significa que la bacteria haya abandonado el organismo y el dolor de cabeza puede ser un síntoma”, ha sentenciado.

Y aunque Fina ha aclarado que no tiene ningún síntoma más, el mayor de los Salazar ha querido asegurarse de que la infección no esté en su organismo tomando una muestra de sangre: “Podría desarrollar una septicemia que la llevara a la muerte”, ha alertado a la joven. ¿Estará bien de salud Fina?

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