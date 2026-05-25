Capítulo 567 de Sueños de libertad; 25 de mayo: Fina teme haber recaído en su enfermedad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Marta y Fina han abandonado la casa de los montes para vivir en la casa grande! Sin embargo, el recuerdo de Santiago sigue atemorizando a la fotógrafa, que no puede esconder su tristeza.

Además, la joven ha acudido al dispensario por un fuerte dolor de cabeza, ¡y ha desvelado que padeció brucelosis! Miguel ha quedado preocupado ante esta noticia y ha decidido tomar una muestra de sangre. ¿Estará ya totalmente recuperada?

Mientras tanto, Nieves ha decidido quedarse en Toledo ante las graves amenazas de Don Agustín. Sin embargo, no ha podido confesar a su familia la realidad de esta decisión. ¡Mabel sospecha que oculta algo!

En otro orden de cosas, Pablo ha pedido a la Guardia Civil que revisen si Salva tiene antecedentes. Y es que, tras las falsas acusaciones de Álvaro, el padre de los Salazar teme que su hija esté saliendo con un delincuente. ¿Pondrá esto en peligro al cantinero?

Además, Beatriz ha propuesto a Álvaro el plan definitivo para conseguir el dinero que necesita para abandonar Toledo. La niñera ha descubierto que Begoña guarda un arsenal de joyas valiosas y no ha dudado en proponer a su expareja el robo de estas.

Finalmente, Tasio ha decidido que viajará a Sevilla para hablar con la madre de Carmen y descubrir dónde se encuentra su mujer. ¿Lo conseguirá?

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas