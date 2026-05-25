“¿Y tú también lo sabías?”: Alya encara a Sadakat tras la mentira de Cihan

Al llegar a casa por separado, el ambiente ya estaba caldeado. Sadakat los estaba esperando y no ha tardado ni un segundo en notar que algo grave pasaba. "¿Qué pasa? ¿Por qué venís por separado?", ha preguntado. Cihan, sin ganas de dar explicaciones, le ha dicho: "Ahora no es el momento, déjalo". Pero el secreto ya era un secreto a voces: Sadakat ya sabía lo que había pasado con Mine.

La matriarca, plantándole cara a su hijo, no ha dudado en decir lo que pensaba: "¿Puedo saber qué hace ella levantando así la cabeza como si fuera tu mujer?". Alya, dolida, ha respondido: "Porque resulta que tu hijo me ha mentido. Me ha engañado".

La doctora ha preguntado a su suegra si ella también era cómplice de las mentiras de su hijo. La respuesta de la madre de Cihan ha sido tajante, dejando clara su postura sobre Mine: "Podría darme nietos, sí, pero una divorciada con una hija no se merece a mi hijo". Cihan, harto de que su madre y su mujer se enfrenten, ha intentado cerrar el tema: "¡Madre, he dicho que no quiero hablar! ¡No me saques más el tema!". Pero ya es tarde. La verdad está sobre la mesa y Sadakat ha dejado claro de qué lado está.

Lo más triste de todo es que Alya y Cihan estaban empezando a enamorarse de verdad. No hacía falta que se dijeran nada; bastaba con mirarse y con los pequeños detalles del día a día para saber que entre los dos estaba naciendo algo bonito.

¿Cómo descubrió Alya la verdad? El momento clave

Todo ocurrió en la fiesta. Mine se emborrachó y montó un escándalo. Cihan ordenó a sus hombres que la sacaran de allí y la llevaran a casa. Alya, que ya sospechaba, los siguió sin que se dieran cuenta.

Lo que vio la dejó en shock: Mine, fuera de sí, lloraba y gritaba que Cihan nunca la había querido. Se colgó de su cuello gritando lo mucho que lo amaba, mientras él intentaba quitársela de encima como podía. Alya lo vio y lo escuchó todo.

El jefe del clan le había jurado mil veces que no tenía nada con ella y todo era mentira. ¿Qué pasará ahora entre Alya y Cihan? La tensión es insoportable y el futuro del matrimonio pende de un hilo. No te pierdas nada de lo que ocurra en los próximos capítulos de En tierra lejana.