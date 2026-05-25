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En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

“¿Y tú también lo sabías?”: Alya encara a Sadakat tras la mentira de Cihan

Lo que prometía ser una noche de celebración en este nuevo capítulo de En tierra lejana se ha convertido en una pesadilla para Alya. Tras pillar a su marido con Mine, la doctora ha regresado a casa con el corazón roto, pero lejos de encontrar paz, se ha topado con una Sadakat implacable que ya conocía la verdad.

“¿Y tú también lo sabías?”: Alya encara a Sadakat tras la mentira de Cihan

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Al llegar a casa por separado, el ambiente ya estaba caldeado. Sadakat los estaba esperando y no ha tardado ni un segundo en notar que algo grave pasaba. "¿Qué pasa? ¿Por qué venís por separado?", ha preguntado. Cihan, sin ganas de dar explicaciones, le ha dicho: "Ahora no es el momento, déjalo". Pero el secreto ya era un secreto a voces: Sadakat ya sabía lo que había pasado con Mine.

La matriarca, plantándole cara a su hijo, no ha dudado en decir lo que pensaba: "¿Puedo saber qué hace ella levantando así la cabeza como si fuera tu mujer?". Alya, dolida, ha respondido: "Porque resulta que tu hijo me ha mentido. Me ha engañado".

La doctora ha preguntado a su suegra si ella también era cómplice de las mentiras de su hijo. La respuesta de la madre de Cihan ha sido tajante, dejando clara su postura sobre Mine: "Podría darme nietos, sí, pero una divorciada con una hija no se merece a mi hijo". Cihan, harto de que su madre y su mujer se enfrenten, ha intentado cerrar el tema: "¡Madre, he dicho que no quiero hablar! ¡No me saques más el tema!". Pero ya es tarde. La verdad está sobre la mesa y Sadakat ha dejado claro de qué lado está.

Lo más triste de todo es que Alya y Cihan estaban empezando a enamorarse de verdad. No hacía falta que se dijeran nada; bastaba con mirarse y con los pequeños detalles del día a día para saber que entre los dos estaba naciendo algo bonito.

¿Cómo descubrió Alya la verdad? El momento clave

Todo ocurrió en la fiesta. Mine se emborrachó y montó un escándalo. Cihan ordenó a sus hombres que la sacaran de allí y la llevaran a casa. Alya, que ya sospechaba, los siguió sin que se dieran cuenta.

Lo que vio la dejó en shock: Mine, fuera de sí, lloraba y gritaba que Cihan nunca la había querido. Se colgó de su cuello gritando lo mucho que lo amaba, mientras él intentaba quitársela de encima como podía. Alya lo vio y lo escuchó todo.

El jefe del clan le había jurado mil veces que no tenía nada con ella y todo era mentira. ¿Qué pasará ahora entre Alya y Cihan? La tensión es insoportable y el futuro del matrimonio pende de un hilo. No te pierdas nada de lo que ocurra en los próximos capítulos de En tierra lejana.

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