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Capítulo 87

El duro diagnóstico de Seyran: ¿podrá ser madre tras su enfermedad?

Tras realizarse las pruebas médicas, la doctora ha sido muy clara: el pasado de Seyran marca un futuro muy complicado.

El duro diagnóstico de Seyran: ¿podrá ser madre tras su enfermedad?

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Suna ha recibido el diagnóstico que tanto temía. La doctora ha sido clara: aunque Seyran no está enferma actualmente, es "casi imposible" que pueda ser madre. Su hermana, desesperada al recordar todo lo que su hermana ha sufrido, ha rogado a la doctora que le explique las opciones, pero la respuesta ha sido aún peor: los tratamientos necesarios para embarazarse suponen un gran riesgo para ella. Su cuerpo, tal y como ha dicho, podría no soportarlo.

Al salir de la consulta, Suna se ha encontrado de frente con Seyran y con Ferit, que la estaba esperando en la puerta. Seyran, al ver la cara de susto de su hermana, se ha quedado helada y ha pensado inmediatamente lo peor. Pero Suna, incapaz de contarle la verdad en ese momento, ha decidido mentir.

Para protegerla, Suna ha disimulado y le ha asegurado a Seyran que ella está bien, diciendo que el problema es suyo y que le va a costar mucho quedarse embarazada. Seyran ha creído la mentira de su hermana, mientras que Suna se ha quedado guardando un secreto que puede cambiar el futuro de todos en la mansión.

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