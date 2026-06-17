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Capítulo 90

El amargo ataque de Suna a Seyran para ocultar su traición con Ferit: "Tú eres feliz"

Después de armarse de valor y exigirle el divorcio a Abidin, se ha ido corriendo a su habitación para aislarse del mundo. Aunque, lo que de verdad la está devorando por dentro son los remordimientos por todo lo que pasó con Ferit.

El amargo ataque de Suna a Seyran para ocultar su traición con Ferit: "Tú eres feliz"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Seyran ha ido corriendo a ver cómo estaba su hermana, sin imaginarse el secreto que guarda con Ferit. Al verla tirada en el suelo y llorando de esa manera, Seyran se ha preocupado muchísimo y le ha preguntado qué le pasa, pero Suna le ha cortado el rollo enseguida: "No estoy nada bien". Tal y como le ha dicho, no soporta que ahora vengan con lástima cuando lleva meses pasándolo mal.

A pesar del desprecio, Seyran ha intentado acercarse para consolarla. Sin embargo, su hermana no quiere consejos de nadie y menos de ella. Luego, le ha confirmado que lo suyo con Abidin no tiene vuelta atrás y que la decisión ya está tomada, por mucho que a la familia le duela: "Me voy a divorciar".

Suna ha recordado los traumas de su infancia, cómo sus padres siempre la dejaron de lado y cómo la vida parece que siempre le sonríe a los mismos. Mirando a su hermana a los ojos, le ha echado en cara su situación actual: "Tú eres feliz con Ferit". Seyran se ha quedado de piedra al ver que su hermana la señalaba de sus desgracias, intentando defenderse diciendo que todos han sufrido mucho.

Al final, Suna se ha negado a seguir justificándose y le ha pedido que la dejara sola. Siente que su vida no tiene solución, que nació con mala estrella y que hablar con Seyran no va a arreglar nada.

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