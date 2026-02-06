Antena3
La echaremos de menos

El adiós más generoso de Pelin: encuentra paz tras entender que el amor de verdad no se mendiga

La historia de Pelin en la vida de Ferit ha sido una montaña rusa de traiciones, dolor y sacrificios. Desde que apareció en la suite nupcial la noche de bodas de los protagonistas hasta su despedida final, Pelin ha pasado de ser la "otra" a convertirse en una mujer que, tras perderlo todo, ha logrado encontrar su propia paz.

Despedimos a Pelin

La pesadilla para Seyran comenzó en su noche de bodas, cuando descubrió que Ferit no solo tenía una novia, sino que se atrevió a llevarla a la misma suite nupcial. Aquel fue el inicio de una humillación constante para Seyran y de una guerra de celos liderada por Pelin para no perder su sitio al lado de Ferit.

Sin embargo, el camino de la hija de Zerrin ha estado marcado por la tragedia y el engaño. Uno de los golpes más duros fue su embarazo. Pelin hizo creer a Ferit que esperaba un hijo suyo para retenerlo. Más tarde, la mentira estalló de la forma más cruel: despertó de un coma para descubrir que su bebé había muerto y que, además, el niño era de Serter.

En su desesperación por ser amada, Pelin intentó rehacer su vida con Kaya, llegando incluso a declarar su amor por él y provocando una grave crisis en el matrimonio de Suna. Pero su final ha sido un camino hacia la redención. Tras ver a su madre en la UCI luchando por su vida, Pelin se derrumbó de nuevo en los brazos de Ferit, dándose cuenta de que la obsesión solo traía desgracia. Fue entonces cuando el joven Korhan le aseguró que, aunque su gran amor es Seyran, ella siempre ocupará un lugar muy especial en su corazón.

Al enterarse de la enfermedad de Seyran, le ofreció su ayuda y en su último encuentro le ha pedido con el corazón en la mano perdón a la pareja. Se ha marchado reconociendo que el amor verdadero es el de Seyran y Ferit, eligiendo no ser como su madre y buscando, por fin, una vida donde no se sienta sola.

La hija de Frikiye llega a la empresa y chantajea a Ifakat con hundirla para siempre

La enfermera reza porque ocurra un milagro. Juanito sigue muy grave y su familia se teme lo peor. ¿Se salvará?

