“Estoy aquí contigo”: Ferit rescata a Seyran y los médicos confirman que va a salvarse

Ferit y Abidin han entrado en la casa completamente descompuestos. Al abrir la puerta del comedor, se han encontrado con la peor escena posible: Seyran y Sinan estaban en el suelo, inconscientes, después de la cena envenenada. Entre los platos y las copas, los dos ya habían caído por efecto del veneno.

Ferit se ha quedado roto al ver a Seyran así. Se ha tirado de rodillas a su lado y ha empezado a gritar su nombre, intentando que reaccionara. Al comprobar que no abría los ojos, el miedo se ha apoderado de él por completo. “¡Despierta, Seyran, por favor!”, le ha suplicado sin poder contener las lágrimas, consciente de que la locura de Sinan había estado a punto de acabar con ella.

Abidin ha sido quien ha mantenido la cabeza fría para llamar a emergencias y comprobar que los dos seguían con vida. Mientras Ferit no dejaba de tocarle la cara a Seyran e intentaba que volviera en sí, la rabia contra Sinan se les ha metido en el cuerpo al ver hasta dónde había sido capaz de llegar.

En ese comedor a Ferit no le ha importado nada más que Seyran. Ha dejado atrás su boda, su futuro con Diyar y todo lo demás para acabar en el suelo, junto a ella, rezando para no haber llegado demasiado tarde.

Al final, los médicos han confirmado que Seyran iba a recuperarse, pero el susto ha sido enorme. Ferit ha conseguido salvarla, sí, pero después de verla así en el suelo ya nada va a volver a ser igual.