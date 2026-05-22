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Capítulo 566

Don Agustín acorrala a Nieves insinuando que estuvo involucrada en la muerte de Alberto: “Encontraré las pruebas y tendrás que rendir cuentas”

El párroco de la colonia lanza unas duras acusaciones a la madre de Miguel y Mabel.

Don Agustín acorrala a Nieves insinuando que estuvo involucrada en la muerte de Alberto: “Encontraré las pruebas y tendrás que rendir cuentas”

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Nieves tenía ya todo preparado para marcharse a Tarragona. Sin embargo, todo ha cambiado de un momento a otro cuando Don Agustín se ha presentado en su casa.

Nieves se ha quedado en shock antes las palabras del sacerdote: “Cuando me he enterado de tu marcha pensé que estabas huyendo de tu mala conciencia o de la justicia”, le dice, argumentando que le parece raro que se marche de Toledo cuando se ha puesto a indagar sobre la muerte de Alberto, el padre de Luz.

Don Agustin le dice que su intuición nunca falla y que tiene indicios de que está implicada en la muerte de ese hombre a lo que Nieves intenta justificarse y le responde que no tiene pruebas de lo que le está acusando.

Pero el sacerdote insiste. No va a parar hasta conseguir las pruebas necesarias y que pague por lo que hizo. “Yo que tú me pensaría si te conviene irte de Toledo y dejar que siga pensando que eres culpable”, le dice.

Nieves se queda muy preocupada tras esta conversación. ¿Se replanteará la enfermera su viaje?, ¿descubrirá don Agustín que Nieves ayudó al padre de Luz a morir?

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