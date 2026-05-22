¿Se acabó el matrimonio impuesto de Alya y Cihan?: lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana

Alya se planta delante de su marido muy enfadada tras descubrir que Mine es su amante: "Me has mentido, Cihan". Sin embargo, en la mansión Albora, Sadakat, para quitarle importancia al asunto, va a hablar con su hijo y se toma a risa el cabreo de la doctora: "¿Por qué está tan enfadada? ¿No estará celosa o algo así?".

Pero los planes de la doctora van mucho más allá de unos simples celos. Al día siguiente, cita a Cihan y Mine en una cafetería. La amante, muerta de miedo y sin entender nada de nada, pregunta: "¿Qué hacemos aquí?".

Es en ese momento, Alya pone los papeles sobre la mesa: "Quería que tú estuvieras presente, porque creo que este asunto te concierne. Se acabó". Alya corta por lo sano y exige acabar con el matrimonio de una vez por todas.

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