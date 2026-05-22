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Capítulo 566

Marta propone a Fina que se vaya con ella a la casa grande: “Viviremos nuestro futuro juntas”

La empresaria y la fotógrafa se despiden de la casita de los montes para comenzar su nueva vida juntas.

Marta propone a Fina que se vaya con ella a la casa grande: “Viviremos nuestro futuro juntas”

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La casa de lo montes ha sido el refugio de nuestras #Mafin. Su lugar donde vivir su amor libremente y su ese sitio seguro.

Sin embargo, Fina ya no puede seguir viviendo allí. Esa casa le trae muy malos recuerdos porque no puede dejar de pensar lo que pasó allí con Santiago. Por eso, le pide a la empresaria macharse de allí.

La fotógrafa iba a irse a un hotel, pero hay cambio de planes: Marta le propone que la fotógrafa se instale con ella en...¡la casa grande!

A Fina al principio no le convence la idea, le da miedo la opinión d la gente, pero Marta insiste y, además, le dice que ha sido su padre quien le ha sado la idea y la joven acaba aceptando.

“Dejaremos todo esto atarás y viviremos nuestro fututo juntas sin que nada ni nadie lo impida”, le dice Marta a una Fina que, a solas, se muestra preocupada. ¿Qué estará ocultando?

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