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Capítulo 86

¡Justicia para Abidin!: Ferit lo presenta públicamente como socio y sobrino de Halis Korhan

Ante la mirada atenta de los medios, el joven no solo ha presentado sus nuevas creaciones, sino que ha aprovechado el altavoz para hacer justicia con las personas que más quiere.

¡Justicia para Abidin!: Ferit lo presenta públicamente como socio y sobrino de Halis Korhan

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En un discurso lleno de emoción, Ferit ha reconocido públicamente el papel fundamental de Seyran y ha soltado el bombazo que nadie esperaba: la entrada oficial de Abidin en la cúpula familiar.

Primero, ha comenzado con unas palabras de agradecimiento a su abuelo, dejando claro que, aunque Halis no ha podido asistir, sigue siendo el motor de la empresa. Sin embargo, Ferit no ha querido llevarse todo el mérito y ha señalado a Seyran como la pieza clave de su éxito. "Gracias a mi exmujer y socia por diseñar basándonos en la vida y en el amor", ha confesado ante los periodistas.

Pero el momento más impactante ha llegado al final de su intervención. Ferit ha decidido que ya es hora de que todo el mundo conozca la verdadera identidad de su mano derecha. Con mucho orgullo, ha presentado a su gran apoyo como el nuevo socio de la firma y, lo más importante, como parte del clan: "Os presento al sobrino de Halis Korhan, Abidin Korhan". Con este reconocimiento, Ferit ha cumplido su promesa de darle a Abidin el lugar que merece en la familia, rompiendo por fin con los secretos.

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