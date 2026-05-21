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Avance | Una nueva vida

¿El fin de los Korhan?: este domingo, una misteriosa mujer amenaza con arrebatarles todo

Las deudas asfixian al clan más poderoso de Estambul, mientras los secretos y las mentiras amenazan con destruir a la familia desde dentro. Este domingo, en Una nueva vida, nada volverá a ser igual.

¿El fin de los Korhan?: este domingo, una misteriosa mujer amenaza con arrebatarles todo

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Ferit ya no puede ocultar la gravedad de la situación y termina sincerándose con Seyran: “Vamos a ir a la quiebra”. El joven está desesperado, consciente de que el futuro de toda la familia depende de decisiones cada vez más peligrosas.

Pero la crisis económica no es el único problema que amenaza a los Korhan. Una misteriosa mujer aparece dispuesta a vengarse del clan y hace una advertencia: “Primero les quitaré su mansión. Luego su imperio construido con la sangre de otras personas”. Su llegada pone en peligro todo lo que Halis ha construido durante años.

Mientras tanto, Orhan ya no consigue confiar en Betül. Las dudas sobre su embarazo no dejan de crecer y termina tomando una decisión que puede hacerlo saltar todo por los aires: quiere repetir la prueba de paternidad para descubrir si el bebé realmente es suyo.

Y lo peor está por llegar. Betül se reúne en secreto con el verdadero padre de su hijo, un hombre que la amenaza y le exige acelerar la boda con Orhan antes de que toda la verdad salga a la luz. ¿Descubrirá Orhan toda la verdad? ¿Perderán los Korhan su mansión para siempre?

No te pierdas el próximo capítulo de Una nueva vida, este domingo a las 22:00 horas en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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