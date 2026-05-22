Álvaro amenaza a Beatriz con revelar el secreto de Gabriel: “O afloja la cartera o todo el mundo sabrá que está casado contigo”

Álvaro ha logrado burlar a la guardia civil con una coartada, pero no piensa rendirse. Se va a marchar de Toledo, pero quiere más dinero.

El joven se lo dice a Beatriz, pero le deja claro que no piensa irse con una mano delante y otra detrás: "Lo quiero todo".

Álvaro le dice a Beatriz que como sabe que ella no le va a pedir más dinero a Gabriel, está dispuesto a hacerlo él. Le hará chantaje: o le da más dinero o le contará a Begoña que él está casado con Beatriz.

Además, le dice, que sabe que la ha perdido para siempre, pero confía en poder recuperarla cuando se dé cuenta de que Gabriel solo la quiere por el interés.

Beatriz le pide que no lo haga y que vaya lejos sin pedirle más dinero: "Si alguna vez me has querido, no lo hagas". SIn embargo, Álvaro le dice que ya es muy tarde. ¿Será capaz de cumplir su amenza?

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