Carol y Daryl mantienen una incómoda conversación: “No paro de darle vueltas a ese club”

Carol no puede dejar de dar vueltas a que Daryl ha estado en el club Zafiro y le ha preguntado si alguna vez ha estado con hombres.

El piloto se ha sincerado con su prometida y le ha dicho si tener esa información cambia su opinión sobre él. “No lo sé, pero no paro de darle vueltas a ese club” ha asegurado la azafata.

Para acabar con los miedos de su pareja, Daryl lo tiene claro, “habrá que comprobarlo, ¿no? Le ha dicho el piloto. ¿Aceptará Carol ir al Zafiro?

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