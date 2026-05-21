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Mejores momentos | Capítulo 5

Carol y Daryl mantienen una incómoda conversación: “No paro de darle vueltas a ese club”

La pareja ha decidido tener una conversación sobre las cosas que se han ocultado y desconocen el uno del otro. ¿Cambiara su opinión sobre cómo se ven como pareja?

Carol y Daryl mantienen una incómoda conversación

Carol y Daryl mantienen una incómoda conversación: “No paro de darle vueltas a ese club”

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Carmen Pardo
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Carol no puede dejar de dar vueltas a que Daryl ha estado en el club Zafiro y le ha preguntado si alguna vez ha estado con hombres.

El piloto se ha sincerado con su prometida y le ha dicho si tener esa información cambia su opinión sobre él. “No lo sé, pero no paro de darle vueltas a ese club” ha asegurado la azafata.

Para acabar con los miedos de su pareja, Daryl lo tiene claro, “habrá que comprobarlo, ¿no? Le ha dicho el piloto. ¿Aceptará Carol ir al Zafiro?

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