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Ayaz, implacable con Can y su futuro en Londres: “Quizás me he equivocado y prefieres seguir perdiendo el tiempo en puticlubs”

El padre del piloto le ha dejado las cosas claras a su hijo sobre su futuro.

Ayaz, implacable con Can y su futuro en Londres

Ayaz, implacable con Can y su futuro en Londres: “Quizás me he equivocado y prefieres seguir perdiendo el tiempo en puticlubs”

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Carmen Pardo
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Can no está muy seguro de aceptar la oferta que le ha hecho su padre sobre su trabajo en Londres y lo habla con su hermana Raissa.

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Tras esa conversación ha decidido pasarse por el despacho de su padre. Mientras juegan al minigolf, el piloto se ha sincerado con su padre sobre el mal día que está viviendo y sus dudas sobre Londres.

“Me gustaría saber porque soy un padre tan desconsiderado” le dice Ayaz a Can. El empresario le ha reprochado a su hijo su modo de vida, “igual quieres seguir gastando tu tiempo en puticlub” le dice a su hijo.

Ayaz le insiste en que tiene que ser un hombre respetable durante el día, le dice que tiene que irse a Londres y le ha preparado una cita a ciegas con una hija de un amigo suyo.

¿Seguirá Can todas las directrices que le ha dado su padre?

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