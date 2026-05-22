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Capítulo 566 de Sueños de libertad; 22 de mayo: Álvaro se enfrenta a Salva por haberle delatado

El joven fue interrogado por la Guardia Civil, pero esquivó a la justicia tras haberse inventado una coartada.

Álvaro se enfrenta a Salva tras haberle delatado

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Marta y Fina se han instalado en la casa familiar y la fotógrafa ha aprovechado para llamar a “Doña Bianca”, una mujer misteriosa de su pasado en Argentina. ¿De quién se tratará?

Nieves se ha replanteado su marcha a Tarragona tras tener un duro enfrentamiento con Don Agustín, quien la acusa de haber provocado la muerte del padre de Luz. ¿Encontrará pruebas de su supuesta implicación?

Mientras, Salva le ha contado a Mabel la injusticia que le llevó a pasar diez años en prisión. Sin embargo, la joven le ha recriminado que no se lo contara antes. ¿Podrá perdonarlo?

Además, Álvaro ha logrado evitar su detención y ha vuelto a la cantina acusando a Salva de planear el robo con Gorito. ¡Salva ha perdido los nervios por miedo a que descubran su pasado!

En otro orden de cosas, Beatriz y Gabriel han vuelto a besarse. Después, Álvaro ha anunciado a la niñera que está dispuesto a chantajear a Gabriel con contar a todos que tiene dos mujeres. ¿Cumplirá su amenaza?

Mientras, Digna ha intentado convencer a Pablo de que perdone a Damián, pero el Salazar le ha dejado claro que eso no va a ocurrir. ¿Será el fin de esta amistad?

Finalmente, Andrés y Valentina han retomado su relación y se han prometido esperar hasta que la joven esté preparada. Además, han estado a punto de besarse…¡Pero Julia ha interrumpido este romántico momento!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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