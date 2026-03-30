Ferit deja plantada a Diyar en su boda para salir corriendo a salvar a Seyran

La boda de Ferit y Diyar ha terminado de la peor manera. En medio de una pelea a gritos con su primo, donde se han echado en cara todas sus verdades, Abidin ha recibido una llamada de Hazal que ha dejado a todos en shock: su hermano Sinan ha dejado una carta de suicidio y ha confesado que piensa llevarse a Seyran con él al otro mundo.

Ferit, al oír que la vida de Seyran corre un peligro de muerte, se ha dejado arrastrar por la desesperación. Abidin ha sido el único que ha mantenido la sangre fría. Se ha puesto a buscar la ubicación en el GPS para localizar a Sinan y a Seyran cuanto antes.

A su alrededor, Diyar y su familia han asistido sin palabras al darse cuenta de lo que estaba pasando. Ferit ha demostrado que, por mucho que intente rehacer su vida, no puede quedarse quieto sabiendo que Seyran está en peligro. Ha preferido el escándalo de dejar a Diyar plantada y volver a poner su futuro patas arriba antes que aceptar que a su ex le pasara algo por culpa de la locura de Sinan.

En el momento más decisivo de su vida, Ferit no ha elegido a su prometida, ni a su familia, ni a su apellido. Ha elegido correr a salvar a la mujer que sigue siendo lo más importante para él, volando por las carreteras de Estambul con la esperanza de llegar a tiempo. Diyar se ha quedado destrozada, llorando y completamente sola en el día de su boda… ¿Se lo perdonará a Ferit?