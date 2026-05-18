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Capítulo 86

Ferit emociona a Seyran con sus dos dibujos más personales de su historia de amor

A través de dos diseños muy especiales, el joven ha demostrado que su creatividad siempre ha estado ligada a ella, desde el primer día que se vieron hasta el momento más triste de su ruptura.

Ferit emociona a Seyran con sus dos dibujos más personales de su historia de amor

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Mientras Seyran se mostraba preocupada por el trabajo pendiente tras su cena romántica, Ferit ha decidido abrir su corazón. El joven Korhan le ha enseñado dos bocetos que guardaba bajo llave y que resumen perfectamente lo que ha sentido por ella durante todo este tiempo de silencio.

Seyran ha intentado centrarse en los diseños que les faltan para terminar el proyecto, lamentando entre risas haber salido de juerga la noche anterior. Sin embargo, Ferit la ha frenado para mostrarle su verdadera inspiración. El primer dibujo representa el día que se conocieron: un diseño que, según él, parece un "pistacho de Antep". Pero el segundo es el que ha encogido el corazón de la joven, un boceto oscuro que Ferit define como "el día en que murieron todos los colores".

Con mucha emoción, Ferit le ha confesado que ese dibujo nació el último día que la vio, cuando se quedó solo y sintió que el mundo perdía toda su luz. Aunque los ha tenido escondidos durante meses para que nadie viera su dolor, Ferit le ha explicado que ya no necesita guardarlos porque ahora ella vuelve a estar a su lado. Este gesto de confianza ha dejado a Seyran sin palabras, confirmando que el talento de Ferit siempre ha estado alimentado por el amor que siente hacia ella.

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