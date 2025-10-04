Antena 3 LogoAntena3
La faceta que no conocías de Diren Polatoğulları, el temido Kazim de Una nueva vida

Seyran y Suna temen a su padre, pero fuera de las cámaras, el actor que interpreta a Kazim es un hombre completamente distinto.

Kazim

Julián López
Cuando vemos a Kazim en Una nueva vida, sabemos que, muy probablemente, algo malo va a pasar. El patriarca de los Sanli es capaz de vender a sus hijas a cambio de dinero, fama y poder.

¿Pero me creerías si te digo que Diren Polatoğulları, el actor que da vida a Kazim, no tiene nada que ver con su personaje? Esto demuestra lo buen actor que es, pues mientras Kazim representa muchas cosas malas, Diren se muestra como es en redes sociales, ¡y nos encanta!

Por ejemplo, el actor ha mostrado su faceta como futbolero, aunque en una liga algo lejana a su Turquía natal: ¡en Reino Unido! Eso sí, en la publicación menciona a su equipo favorito, ejerciendo de cazatalentos en las islas británicas.

También ha enseñado su faceta más cariñosa, aquella que sería impensable en alguien como Kazim, pero Diren Polatoğulları se muestra muy juguetón con su perro.

Y, por último, el actor nos muestra una tierna escena entre rodajes de Una nueva vida. En la trama son socios y enemigos, un constante tira y afloja que nos mantiene pegados a la pantalla cada domingo a las 22.00 horas en Antena 3.

Entre tantas publicaciones, Diren ha compartido una imagen con Çetin Tekindor y Yiğit Tuncay, quienes interpretan a Halis Korhan y a su fiel mayordomo Latif, demostrando que, cuando las luces de los focos se apagan, la amistad y el compañerismo prevalece en Una nueva vida. ¡Nos encanta ver estas escenas!

