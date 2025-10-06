"Se perderán más vidas": la aterradora profecía que empuja a Suna a luchar por Ferit

Desesperada por encontrar su camino, Suna ha acudido de nuevo a la vidente Fikriye pidiéndole claridad. La adivina ha comenzado a manipularla, asegurándole que debe luchar por lo que le fue arrebatado en el pasado: sus sueños. Y no ha dudado en señalar a Seyran: “La persona más cercana a ti. Te quitó tus sueños y no ha pagado por ello”.

Fikriye ha insistido en que la felicidad de todos solo llegará cuando Suna cumpla con “el primer matrimonio escrito en tu destino”, dejando claro que ella debió ser la primera en casarse con Ferit. Según la vidente, el "destino roto" de Suna es la causa de todo el dolor que han sufrido ambas familias.

Además, la mujer le ha advertido que la tragedia no ha terminado, haciendo una fuerte advertencia sobre el futuro: “Se han perdido vidas. Y se perderán más vidas”.

Según ella, este ciclo de muerte y dolor solo se detendrá cuando Suna reclame su lugar al lado de Ferit. ¿Le hará caso la hermana de Seyran? ¿Cómo acabará todo esto?