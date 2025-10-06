Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 56

"Cree que el niño es suyo": la bomba sobre el bebé de Pelin que destroza a Ferit delante de Seyran

Serter quiere saber si el hijo de Pelin es suyo y ha terminado secuestrándola en el centro comercial. Ferit ha llegado justo a tiempo para presenciar el momento.

Ferit

La tranquilidad de Pelin ha saltado por los aires con la llegada de Serter. Convencido de que el hijo que espera es suyo, le ha exigido una prueba de paternidad. “Tú y yo nos acostamos”, le ha recordado, pidiéndole una simple prueba para salir de dudas.

Pelin se ha negado en rotundo, consciente de que, sea cual sea el resultado, el escándalo la dejaría "acabada". Al no hacer lo que él quería, perdiendo el control, la ha agarrado a la fuerza para llevársela. "No lo he querido yo, Pelín. Lo has querido tú", le ha dicho, mientras se la llevaban sus hombres.

Justo en ese momento, Ferit y Seyran han llegado al lugar. Ferit, sin entender nada, solo ha podido gritar el nombre de Pelin al ver cómo se la llevaban. Desesperado, le ha preguntado a Piril quiénes eran esos hombres. La respuesta de la prima de Pelin ha sido la bomba que ha hecho que el mundo de Ferit se detenga: "¡Es Serter! ¡Cree que el niño es suyo!".

Ferit, que ha sacrificado su matrimonio con Seyran, que ha luchado por asumir su paternidad, se ha enfrentado de golpe a la posibilidad de que todo haya sido una mentira. ¿Qué pasará ahora? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Una nueva vida.

