Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

Begoña llevaba varios días con malestar general y, tras varias dudas, decidió someterse a una prueba.

La joven recibe los resultados y se queda sin palabras tras recibir esta inesperada noticia: ¡Está embarazada!

Luz celebra con entusiasmo que Begoña va a ser mamá, pero la joven se le cae el mundo encima.

“No estoy preparada para tener un bebé”, le dice a su amiga angustiada. No está casada, su relación con Gabriel no pasa por su mejor momento y vive en casa de los De la Reina.

Luz le pregunta si está pensando en abortar, pero Begoña rápidamente descarta esa idea.

La doctora le aconseja que vaya a dar una vuelta para que se despeje mientras le asegura que no debe tener miedo y ella siempre estará a su lado. Begoña abraza a su amiga mientras se derrumba y no puede evitar que se le caigan las lágrimas. ¿Qué hará Begoña?, ¿se convertirá en madre soltera?, ¿le contará a Gabriel que está esperando un hijo?