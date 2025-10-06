Capítulo 408
Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”
La enfermera recibe una inesperada noticia que cambiará su vida para siempre.
Begoña llevaba varios días con malestar general y, tras varias dudas, decidió someterse a una prueba.
La joven recibe los resultados y se queda sin palabras tras recibir esta inesperada noticia: ¡Está embarazada!
Luz celebra con entusiasmo que Begoña va a ser mamá, pero la joven se le cae el mundo encima.
“No estoy preparada para tener un bebé”, le dice a su amiga angustiada. No está casada, su relación con Gabriel no pasa por su mejor momento y vive en casa de los De la Reina.
Luz le pregunta si está pensando en abortar, pero Begoña rápidamente descarta esa idea.
La doctora le aconseja que vaya a dar una vuelta para que se despeje mientras le asegura que no debe tener miedo y ella siempre estará a su lado. Begoña abraza a su amiga mientras se derrumba y no puede evitar que se le caigan las lágrimas. ¿Qué hará Begoña?, ¿se convertirá en madre soltera?, ¿le contará a Gabriel que está esperando un hijo?
