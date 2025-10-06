Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se reencuentra con José, ¡su padre biológico aparece malherido!
Unos matones dejan a José en la puerta de la colonia y Gaspar lo encuentra en el suelo casi sin poder moverse.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad ...
Gaspar se encontrará con un hombre malherido a las puertas de la fábrica: ¡Se trata de José, el padre biológico de Cristina! El sargento Zabalza ha cumplido su parte de trato con Damián y deja al hombre en la fábrica. El tabernero irá corriendo a contárselo a Cristina. ¿Cómo será el encuentro entre padre e hija?. ¿José estará bien?
Emma Govantes,la actriz amiga de Carmen, se sentará a negociar con Tasio. Está dispuesta a ser la imagen de 'Pasión oculta', pero a cambio quiere una importante suma de dinero. ¿Qué pasará?, ¿Llegarán a un acuerdo?
Por otro lado, Gabriel se acercará a Tasio para ayudarle con la reunión de los americanos. ¡Quiere ganarse su confianza cómo sea!
Mientras Raúl se planteará convertirse en piloto de carreras, aunque sabe perfectamente que a Claudia no le va a hacer ninguna gracia.
Y Digna le confesará a Andrés y a Begoña toda la verdad sobre la muerte de Jesús: se enfrentó a él para evitar que se llevase a Julia a París. ¿Cómo reaccionarán ellos?
