Seyran chantajea a Latif y lo obliga a convertirse en su aliado en la mansión Korhan

Seyran ha llegado a la joyería y se ha enfrentado a Latif, dejándolo sin palabras. La joven ha ignorado sus preguntas sobre cómo había encontrado el lugar, y con gran seguridad, ha ido desmantelando su fachada. Él le ha explicado que esas tiendas eran herencia familiar y que los diseños eran simplemente una copia de la marca Korhan, pero Seyran ya sabía la verdad.

La joven ha puesto al mayordomo contra las cuerdas, revelando que sabe perfectamente que es él quien hace los diseños de Halis. Le ha dejado claro que también sabe que el patriarca de la familia no es consciente de las tiendas clandestinas donde él vende estas joyas, idénticas en diseño pero de menor calidad.

Ante su silencio, Latif ha intentado negociar un trato, pero Seyran no se ha dejado convencer por sus palabras. Ella le ha propuesto un pacto: guardará su secreto a cambio de que él evite que los Korhan se sigan metiendo en su vida. Latif, atrapado entre su lealtad a los Korhan y el miedo a la joven, ha intentado advertirle de los riesgos.

Pero Seyran ha dado un paso más. Le ha hecho una última advertencia, exigiéndole que impida los planes de la familia sin que ella se lo tenga que pedir y, en caso de no poder hacerlo, que la avise con antelación. Sabiendo que el hombre tiene un gran poder en la mansión, Seyran ha salido del lugar con el corazón acelerado, consciente de que este secreto puede cambiarlo todo.