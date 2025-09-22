Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 54

Seyran chantajea a Latif y lo obliga a convertirse en su aliado en la mansión Korhan

Tras la revelación de Şefika sobre el origen de los diseños de joyería de Halis, Seyran no ha dudado en buscar a Latif para usar esa información. La joven ha puesto en marcha un plan que puede cambiar el rumbo de su vida y el de toda la mansión.

Seyran

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Seyran ha llegado a la joyería y se ha enfrentado a Latif, dejándolo sin palabras. La joven ha ignorado sus preguntas sobre cómo había encontrado el lugar, y con gran seguridad, ha ido desmantelando su fachada. Él le ha explicado que esas tiendas eran herencia familiar y que los diseños eran simplemente una copia de la marca Korhan, pero Seyran ya sabía la verdad.

La joven ha puesto al mayordomo contra las cuerdas, revelando que sabe perfectamente que es él quien hace los diseños de Halis. Le ha dejado claro que también sabe que el patriarca de la familia no es consciente de las tiendas clandestinas donde él vende estas joyas, idénticas en diseño pero de menor calidad.

Ante su silencio, Latif ha intentado negociar un trato, pero Seyran no se ha dejado convencer por sus palabras. Ella le ha propuesto un pacto: guardará su secreto a cambio de que él evite que los Korhan se sigan metiendo en su vida. Latif, atrapado entre su lealtad a los Korhan y el miedo a la joven, ha intentado advertirle de los riesgos.

Pero Seyran ha dado un paso más. Le ha hecho una última advertencia, exigiéndole que impida los planes de la familia sin que ella se lo tenga que pedir y, en caso de no poder hacerlo, que la avise con antelación. Sabiendo que el hombre tiene un gran poder en la mansión, Seyran ha salido del lugar con el corazón acelerado, consciente de que este secreto puede cambiarlo todo.

Ifakat se arrodilla ante Halis

El castigo más duro de Halis a İfakat: sin perdón y marcada de por vida en la mansión

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran

Seyran chantajea a Latif y lo obliga a convertirse en su aliado en la mansión Korhan

Suna

¡Se quita la venda de los ojos! Suna descubre lo que İfakat realmente piensa de Kaya y de ella

Kaya

"Tengo dos madres": Kaya se enfrenta a Halis y le revela la dolorosa verdad que Nükhet esconde

Los errores del pasado no perdonan: así se ha ganado don Pedro pasar sus últimos días en soledad
Su trayectoria

Los errores del pasado no perdonan: así se ha ganado don Pedro pasar sus últimos días en soledad

Iris de La valla llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Ángela Chica
¿Lo sabías?

Iris de La valla llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Ángela Chica

Don Pedro en el capítulo 401 de Sueños de libertad
Semana del 22 al 26 de septiembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Damián descubre toda la verdad mientras don Pedro se enfrenta a sus últimos días

El patriarca de los De la Reina por fin descubrirá todos los detalles de la muerte de Jesús en una conversación que le marcará para siempre.

Amanda y César
En los próximos capítulos

Avance semanal de La Encrucijada: el trágico pasado de Octavio distancia aún más a César y Amanda

La joven descubre la verdadera historia de Octavio y carga contra los abuelos de César.

Kazim

¿Ha llegado su final? Kazım se enfrenta a la muerte esta noche en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los De la Reina buscan el apoyo de Tasio para que Marta asuma la dirección de la fábrica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los De la Reina buscan el apoyo de Tasio para que Marta asuma la dirección de la fábrica

Estrella, personaje de La Encrucijada

Un nuevo encuentro entre Octavio y Estrella desata la tensión en los próximos capítulos de La Encrucijada

Publicidad