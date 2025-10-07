“No quiero que sean felices”: Bahar no soporta la idea de pensar que Evren y Naz puedan estar juntos

Después de haber pasado la noche en el calabozo, Çagla y Tolga desayunan juntos. Los dos están cada vez más enamorados, aunque a la médico hay algo que le preocupa especialmente: cómo se encuentra Bahar.

Çagla decide llamar a su amiga durante el desayuno para saber qué tal está y ella termina desahogándose con ella sobre el tema de Evren, que parece que está rehaciendo su vida conociendo mejor a Naz.

“Ella es empresaria, talentosa, guapa, alta, joven y sin hijos, no tiene cargas familiares!, le explica Bahar a Çagla dejando caer que no tiene nada que hacer contra la nueva amiga de Evren. ¡No puede soportar la idea de que estén juntos!

“No quiero que sean felices. Me gustaría que ella fuera una persona horrible”, le dice con lágrimas en los ojos la médico a su mejor amiga. ¿Tiene motivos reales para preocuparse por esta relación?