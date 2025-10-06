Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

La enfermera recibe los resultados del laboratorio tras unos días de muchas dudas: ¡Está embarazada!

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad....

Damián ha pagado una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que José vuelva sano y salvo y por fin pueda reencontrase con Irene y Cristina. ¿Cumplirá el sargento su promesa?

Carmen, con la ayuda de Gema, le propone a su amiga Emma Govantes que se convierta en la imagen de 'Pasión oculta'. Ambas están convencidas de que así aumentarán las ventas de este nuevo perfume. ¿Aceptará ella la propuesta?

Digna ha hablado con Damián y le ha contado que lo único que don Pedro le ha dejado en su testamento es la confesión jurada de Jesús y que la ha quemado. No quiere que eso suponga nunca más un nuevo enfrentamiento entre los De la Reina y los Merino.

Además, Begoña, preocupada por las náuseas y su malestar general, decide someterse a una prueba en el laboratorio que confirma sus sospechas: ¡Está embarazada! La enfermera se queda sin palabras...¡no está preparada para tener un bebé con Gabriel y se derrumba antes Luz que le muestra todo su apoyo. ¿Qué pasará ahora?

¡Vuelve a ver el capitulazo de hoy de Sueños de libertad en atresplayer si te lo has perdido!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

La actriz Emma Govantes llega a la colonia y Carmen y Gema le proponen ser imagen de ‘Pasión Oculta’
Capítulo 408

La actriz Emma Govantes llega a la colonia y Carmen y Gema le proponen ser la imagen de ‘Pasión Oculta’

Digna le cuenta a Damián que ha quemado la confesión de Jesús: “Esta carta no podía atormentar más a nuestras familias”
Capítulo 408

Digna le cuenta a Damián que ha quemado la confesión de Jesús: “Esta carta no podía atormentar más a nuestras familias”

Eduardo Velasco revela hasta dónde llegaría Humberto en La Encrucijada
Contenido exclusivo

“César está por encima de todo”: Eduardo Velasco revela hasta dónde llegaría Humberto en La Encrucijada

El actor se somete a un test en el que tiene que responder hasta dónde sería capaz de llegar su personaje de la ficción por César, el protagonista de La Encrucijada.

Bahar y Çagla despiertan en el calabozo esta noche en Renacer
Avance

Bahar y Çagla despiertan en el calabozo tras el cumpleaños más caótico: esta noche, en Renacer

La fiesta de cumpleaños se va completamente de las manos. Bahar se despierta en el calabozo sin recordar nada de lo ocurrido y solo Çagla sabe la verdad.

Ferit

"Cree que el niño es suyo": la bomba sobre el bebé de Pelin que destroza a Ferit delante de Seyran

Suna

"Se perderán más vidas": la aterradora profecía que empuja a Suna a luchar por Ferit

Kazim

Kazim ajusta cuentas con Ferit y le exige que se aleje de Seyran para siempre

Publicidad