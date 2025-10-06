Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad....

Damián ha pagado una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que José vuelva sano y salvo y por fin pueda reencontrase con Irene y Cristina. ¿Cumplirá el sargento su promesa?

Carmen, con la ayuda de Gema, le propone a su amiga Emma Govantes que se convierta en la imagen de 'Pasión oculta'. Ambas están convencidas de que así aumentarán las ventas de este nuevo perfume. ¿Aceptará ella la propuesta?

Digna ha hablado con Damián y le ha contado que lo único que don Pedro le ha dejado en su testamento es la confesión jurada de Jesús y que la ha quemado. No quiere que eso suponga nunca más un nuevo enfrentamiento entre los De la Reina y los Merino.

Además, Begoña, preocupada por las náuseas y su malestar general, decide someterse a una prueba en el laboratorio que confirma sus sospechas: ¡Está embarazada! La enfermera se queda sin palabras...¡no está preparada para tener un bebé con Gabriel y se derrumba antes Luz que le muestra todo su apoyo. ¿Qué pasará ahora?

