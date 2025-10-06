Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 6 de octubre

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

Tras ver al amor de su vida aparecer con otra mujer, la médica se ha cogido una borrachera en su fiesta y Çagla y Tolga han tenido que cuidar de ella.

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Çagla le había organizado una fiesta de cumpleaños a Bahar con la mejor de las intenciones, pero, con lo que no contaba era con que Evren aparecería en el local de la mano de Naz, algo que ha roto por completo a su amiga.

Aunque fue Bahar la que provocó su ruptura con Evren, ella todavía no lo ha olvidado y pensar que puede rehacer su vida con otra mujer le ha hecho beber todo el alcohol que ha pillado por banda en su fiesta de cumpleaños.

Tolga, Çagla e incluso Timur han tenido que estar pendientes de Bahar, quien ha bailado entre la alegría y la rabia de un momento a otro. La médico se ha puesto a improvisar canciones hasta que ha echado a Timur de malas maneras del local.

“¡Cálmate, por favor!”, le ha repetido Tolga a Bahar con la intención de que se retirasen de la fiesta y dejasen de beber. Parece que la situación con Even le está pasando factura, mientras que él podría estar intentando rehacer su vida. ¿Todavía estarán a tiempo de aclarar las cosas?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

La noche más triste de Bahar y Evren: ella llora en su fiesta mientras él es atormentado por los recuerdos

La noche más triste de Bahar y Evren: ella llora en su fiesta mientras él es atormentado por los recuerdos

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se reencuentra con José, ¡su padre biológico aparece malherido en la fábrica!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se reencuentra con José, ¡su padre biológico aparece malherido!

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia
Resumen

Capítulo 408 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Begoña se enfrenta a una inesperada noticia

Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”
Capítulo 408

Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad
Capítulo 408

Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

Irene le ha pedido ayuda a Damián para que le ayude a encontrar con vida al padre biológico de Cristina.

La actriz Emma Govantes llega a la colonia y Carmen y Gema le proponen ser imagen de ‘Pasión Oculta’
Capítulo 408

La actriz Emma Govantes llega a la colonia y Carmen y Gema le proponen ser la imagen de ‘Pasión Oculta’

Con esta propuesta, Carmen y Gema creen que aumentaran las ventas de este nuevo perfume que no acaba de tener demasiado éxito.

Digna le cuenta a Damián que ha quemado la confesión de Jesús: “Esta carta no podía atormentar más a nuestras familias”

Digna le cuenta a Damián que ha quemado la confesión de Jesús: “Esta carta no podía atormentar más a nuestras familias”

Eduardo Velasco revela hasta dónde llegaría Humberto en La Encrucijada

“César está por encima de todo”: Eduardo Velasco revela hasta dónde llegaría Humberto en La Encrucijada

Bahar y Çagla despiertan en el calabozo esta noche en Renacer

Bahar y Çagla despiertan en el calabozo tras el cumpleaños más caótico: esta noche, en Renacer

Publicidad