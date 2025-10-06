Bahar toca fondo: su celebración de cumpleaños se convierte en una noche de alcohol y descontrol tras ver a Evren

Çagla le había organizado una fiesta de cumpleaños a Bahar con la mejor de las intenciones, pero, con lo que no contaba era con que Evren aparecería en el local de la mano de Naz, algo que ha roto por completo a su amiga.

Aunque fue Bahar la que provocó su ruptura con Evren, ella todavía no lo ha olvidado y pensar que puede rehacer su vida con otra mujer le ha hecho beber todo el alcohol que ha pillado por banda en su fiesta de cumpleaños.

Tolga, Çagla e incluso Timur han tenido que estar pendientes de Bahar, quien ha bailado entre la alegría y la rabia de un momento a otro. La médico se ha puesto a improvisar canciones hasta que ha echado a Timur de malas maneras del local.

“¡Cálmate, por favor!”, le ha repetido Tolga a Bahar con la intención de que se retirasen de la fiesta y dejasen de beber. Parece que la situación con Even le está pasando factura, mientras que él podría estar intentando rehacer su vida. ¿Todavía estarán a tiempo de aclarar las cosas?