La noche más triste de Bahar y Evren: ella llora en su fiesta mientras él es atormentado por los recuerdos

Lo que debía ser una noche de celebración para Bahar y un nuevo comienzo para Evren se ha convertido en una tortura para ambos.

Çagla ha conseguido que Bahar vuelva a sonreír con una increíble fiesta de cumpleaños sorpresa. La noche, sin embargo, ya ha empezado con un momento agridulce con la presencia y el extraño regalo de Timur. A pesar de todo, decidida a disfrutar, Bahar se ha dejado llevar, se ha subido a una mesa y ha empezado a cantar, convirtiéndose en el alma de la fiesta.

Ha sido en ese preciso momento cuando su mundo se ha venido abajo. Ha visto a Evren entrar por la puerta y, por un segundo, ha pensado que era un milagro. Pero la ilusión se ha hecho añicos al ver que venía acompañado de Naz.

El momento que Bahar más temía ha llegado. Evren, de la mano de su cita, se ha acercado a ella y la ha felicitado. Bahar, sacando fuerzas, no solo le ha dado las gracias, sino que ha aprovechado para felicitarlo a él también, ya que sus cumpleaños son casi a la vez.

Apenas se han alejado, Bahar ha roto a llorar y Cagla ha pedido a Timur que le ayudara a despedir a la gente de la fiesta. Mientras Bahar lloraba, la tortura de Evren no había hecho más que empezar. Se ha marchado del restaurante con Naz en su moto y mientras la chef disfrutaba del paseo, feliz y abrazada a él, la mente de Evren ha vuelto a los momentos felices que compartió con Bahar.

Así, Evren ha comprendido de la peor manera que, aunque intente empezar de nuevo, su corazón sigue anclado a su Bahar.

