Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Empoderamiento femenino

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Esme le ha recordado a Zerrin que la verdadera fuerza de una mujer está en salir adelante por sí misma.

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Publicidad

En la cocina de la mansión, Esme y Zerrin han tenido un cara a cara. Ahora que los Sanli viven con Sehmuz, Zerrin se ve obligada a seguir las órdenes de su hermano y a encargarse de la cocina, muy lejos de los lujos a los que siempre ha estado acostumbrada.

Cuando Esme ha entrado para avisarle de que Sehmuz quería un café, la madre de Pelin ha estallado de rabia: “¿Te gusta verme así, verdad?”. Pero Esme no se ha dejado intimidar y le ha respondido que lo único que sentía era pena por su situación.

Zerrin le ha preguntado por qué. Y ahí Esme ha sido clara: en este país no solo se golpea con las manos, también con las palabras. Y eso es lo que hace su hermano cada día. Después, le ha recordado que el verdadero valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas, sino en tener una profesión y en salir adelante por sí misma.

Pero no se ha quedado ahí la cosa. Esme ha hablado claro de sus hijas. “Lo que dijiste de ellas fue demasiado. Pero míralas hoy: están de pie, son fuertes. Mi hija, la que dijiste que vendimos a los Korhan, nunca ha tenido que dar gracias a nadie. Se ha hecho su propio camino”, ha contestado orgullosa.

Zerrin se ha quedado sin palabras, y Esme ha dejado claro que no va a permitir más humillaciones hacia su familia.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Bahar y Evren preparan muy ilusionados su boda, esta noche en Renacer

Bahar y Evren preparan muy ilusionados su boda, esta noche en Renacer

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

Duro golpe para Bahar y Evren: Rengin les confirma que se debe interrumpir el embarazo
Renacer | 8 de septiembre

Duro golpe para Bahar y Evren: Rengin les confirma que se debe interrumpir el embarazo

Los hijos de Bahar le reprochan su inconsciencia: “Esto tirará por la borda todo tu trabajo”
Renacer | 8 de septiembre

Los hijos de Bahar le reprochan su inconsciencia: “Esto tirará por la borda todo tu trabajo”

Efsun suelta la bomba: ¡destapa el embarazo de Bahar delante de toda la familia!
Renacer | 8 de septiembre

Efsun suelta la bomba: ¡destapa el embarazo de Bahar delante de toda la familia!

La madre de Seren irrumpe en la pedida de matrimonio para soltar la noticia que le ha contado Timur en el bar.

Gülçiçek anima a su hija a casarse con Evren: “Tienes que darle una oportunidad”
Renacer | 8 de septiembre

Gülçiçek anima a su hija a casarse con Evren: “Tienes que darle una oportunidad”

Bahar le ha confesado a su madre sus planes de boda y Nevra no ha podido evitar escuchar su conversación

Luis

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz le preguntará a Luis sobre su relación con Cristina

Marta

Capítulo 388 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: nuevos problemas en Perfumerías de la Reina

Irene

Irene duda sobre si perdonar a Pedro o no: "Tengo tanta rabia dentro"

Publicidad