Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

En la cocina de la mansión, Esme y Zerrin han tenido un cara a cara. Ahora que los Sanli viven con Sehmuz, Zerrin se ve obligada a seguir las órdenes de su hermano y a encargarse de la cocina, muy lejos de los lujos a los que siempre ha estado acostumbrada.

Cuando Esme ha entrado para avisarle de que Sehmuz quería un café, la madre de Pelin ha estallado de rabia: “¿Te gusta verme así, verdad?”. Pero Esme no se ha dejado intimidar y le ha respondido que lo único que sentía era pena por su situación.

Zerrin le ha preguntado por qué. Y ahí Esme ha sido clara: en este país no solo se golpea con las manos, también con las palabras. Y eso es lo que hace su hermano cada día. Después, le ha recordado que el verdadero valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas, sino en tener una profesión y en salir adelante por sí misma.

Pero no se ha quedado ahí la cosa. Esme ha hablado claro de sus hijas. “Lo que dijiste de ellas fue demasiado. Pero míralas hoy: están de pie, son fuertes. Mi hija, la que dijiste que vendimos a los Korhan, nunca ha tenido que dar gracias a nadie. Se ha hecho su propio camino”, ha contestado orgullosa.

Zerrin se ha quedado sin palabras, y Esme ha dejado claro que no va a permitir más humillaciones hacia su familia.