Sara se despista un segundo… ¡y Estrella desaparece sin dejar rastro!

Mientras paseaban por el bosque, la joven se ha encontrado a su padre, y al volverse a recoger a la anciana, esta ya estaba.

Estrella y Sara han salido a dar un paseo por el bosque. La mejor amiga de Amanda y la anciana cada día se llevan mejor, y juntas han estado charlando animadamente sobre las ganas que tiene Estrella de ser abuela.

De repente, Emilio ha aparecido en el camino, y mientras sara se acercaba a hablar con él, Estrella se ha ido a recoger piñones al bosque.

“Estoy buscando a Mónica”, le ha confesado Emilio a su hija, ya que la mujer no da señales de vida desde primera hora de la mañana, y, estando Saúl suelto, la esposa de Octavio corre un gran peligro.

“No es buena idea que andéis vosotras dos solas”, le ha advertido Emilio, pidiendo precaución. Cuando se ha marchado, Sara ha llamado a Estrella para volver a casa, pero nadie respondía.

Sara, presa de los nervios, ha comenzado a buscarla por todo el bosque, pero nadie respondía… ¿Qué habrá sido de Estrella? ¿Cómo ha podido desaparecer sin dejar rastro?

“No soy la única que no puede aceptar la verdad sobre su familia”: Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

David descubre el secreto de Julia y sospecha sobre la relación de Patricia con la joven

“Pido perdón por todo lo que hice y dije desde que llegué”: César se disculpa ante Octavio delante de todos

Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Arranca el plan de venganza de Saúl contra Octavio: “Vas a empezar a pagar”

El exconvicto hará todo lo posible por acabar con el hombre que le arruinó la vida hace 25 años.

La brutal amenaza de Patricia cuando a Julia se le escapa que está enamorada de David: “Te puedo destrozar la vida”

Cuando Patricia le reprocha a Julia sus mensajes, a la joven se le escapa que está enamorada de su marido.

La imprudencia de César desata la furia de la comandante Serrano: “Ha arruinado toda la operación”

Sara se abre con Kevin y le cuenta la trágica historia de su familia: su hermano murió atropellado cuando era un niño

César, dispuesto a tomarse la justicia por su mano: ¡apunta a Octavio con una escopeta!

