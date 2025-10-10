Sara se despista un segundo… ¡y Estrella desaparece sin dejar rastro!

Estrella y Sara han salido a dar un paseo por el bosque. La mejor amiga de Amanda y la anciana cada día se llevan mejor, y juntas han estado charlando animadamente sobre las ganas que tiene Estrella de ser abuela.

De repente, Emilio ha aparecido en el camino, y mientras sara se acercaba a hablar con él, Estrella se ha ido a recoger piñones al bosque.

“Estoy buscando a Mónica”, le ha confesado Emilio a su hija, ya que la mujer no da señales de vida desde primera hora de la mañana, y, estando Saúl suelto, la esposa de Octavio corre un gran peligro.

“No es buena idea que andéis vosotras dos solas”, le ha advertido Emilio, pidiendo precaución. Cuando se ha marchado, Sara ha llamado a Estrella para volver a casa, pero nadie respondía.

Sara, presa de los nervios, ha comenzado a buscarla por todo el bosque, pero nadie respondía… ¿Qué habrá sido de Estrella? ¿Cómo ha podido desaparecer sin dejar rastro?