"¡Traidora!": İfakat pierde el control, agrede a Suna e intenta echarla de la mansión

Suna ha entrado en la mansión acompañada de Kaya y, nada más verla, İfakat ha ido directa a pegarle. La mujer la ha culpado por la detención de Orhan y le ha reprochado que sabía lo que Seyran planeaba con la policía y no hizo nada para impedirlo.

La situación ha llegado al límite. İfakat ha perdido completamente los nervios y le ha dado una bofetada a Suna, echándola de la casa de muy malas maneras.

Pero Kaya estaba allí. El marido de Suna se ha impuesto como nunca antes: “¿Quién te crees que eres para echarla de esta casa?”, le ha dicho vacilándola.

Kaya ha dejado claro quién manda. Él es un Korhan de sangre y ella no. Para demostrarlo, la ha desafiado a llamar a los empleados y comprobar a quién obedecen. Sin embargo, el desmayo de Pelin ha puesto fin a la discusión.

