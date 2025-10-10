Capítulo 412 de Sueños de libertad; 10 de octubre: Luis intenta convencer a Cristina para que no venda sus acciones

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad....

Cristina les ha contado a todo en la Junta que pretende marcharse de Toledo y vender sus acciones. Damián le ha dicho que él está dispuesto a comprárselas, pero los Merino no creen que esa sea una buena idea.

Joaquín y Luis son conscientes de que, si eso ocurre, volverá a haber un nuevo desequilibrio entre ambas familias. ¿Qué pasará?

Por otro lado, Luz aconseja a Begoña que se case con Gabriel y que lucha por esa felicidad que tanto añora.

Además, Andrés ha hablado con Enriqueta. Quiere demostrar que su madre es inocente, pero necesita pruebas.

María ha descubierto que Begoña está embarazada y Gabriel le ha pedido a la joven que no le cuente nada a Andrés. ¿Mantendrá a salvo su secreto?

Damián ayuda a su hijo Tasio cuando es ninguneado ante un cliente mientras Gabriel que no le gusta nada ya que cree que le está poniendo en peligro.

Además, surge un problema en la sala de calderas de la fábrica. Ha subido mucho la presión y podría suponer un grave problema. Mientras, Gabriel lo ha escuchado todo. ¿Utilizará esa información para ir en contra de Perfumerías De la Reina?