Capítulo 412 de Sueños de libertad; 10 de octubre: Luis intenta convencer a Cristina para que no venda sus acciones

Damián quiere comprar las acciones a la joven y Joaquín le pide a su hermano que intente convencerla para que no lo haga.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad....

Cristina les ha contado a todo en la Junta que pretende marcharse de Toledo y vender sus acciones. Damián le ha dicho que él está dispuesto a comprárselas, pero los Merino no creen que esa sea una buena idea.

Joaquín y Luis son conscientes de que, si eso ocurre, volverá a haber un nuevo desequilibrio entre ambas familias. ¿Qué pasará?

Por otro lado, Luz aconseja a Begoña que se case con Gabriel y que lucha por esa felicidad que tanto añora.

Además, Andrés ha hablado con Enriqueta. Quiere demostrar que su madre es inocente, pero necesita pruebas.

María ha descubierto que Begoña está embarazada y Gabriel le ha pedido a la joven que no le cuente nada a Andrés. ¿Mantendrá a salvo su secreto?

Damián ayuda a su hijo Tasio cuando es ninguneado ante un cliente mientras Gabriel que no le gusta nada ya que cree que le está poniendo en peligro.

Además, surge un problema en la sala de calderas de la fábrica. Ha subido mucho la presión y podría suponer un grave problema. Mientras, Gabriel lo ha escuchado todo. ¿Utilizará esa información para ir en contra de Perfumerías De la Reina? ¡Vuelve a ver el capitulazo de hoy de Sueños de libertad en atresplayer si te lo has perdido!

Series

Gabriel descubre que ha surgido un problema en la sala de calderas, ¿utilizará esta información para sabotear a la empresa?

Damián defiende a Tasio: “Siento que te hayan tratado así. No te lo mereces”

Luz aconseja a Begoña que se case con Gabriel antes del nacimiento del bebé, ¡quiere que luche por ser feliz!
Cristina anuncia su intención de vender las acciones ante la sorpresa de todos: “No me veo como empresaria”
Pelin obliga a Gülgün a callar el secreto que puede destruir a la familia Korhan
Gülgün ha descubierto el gran secreto de Pelin y ha ido a enfrentarse a ella, pero la conversación ha terminado de la peor manera.

Sara se despista un segundo… ¡y Estrella desaparece sin dejar rastro!
Mientras paseaban por el bosque, la joven se ha encontrado a su padre, y al volverse a recoger a la anciana, esta ya estaba.

David descubre el secreto de Julia y sospecha sobre la relación de Patricia con la joven

“Pido perdón por todo lo que hice y dije desde que llegué”: César se disculpa ante Octavio delante de todos

Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!

