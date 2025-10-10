Antena 3 LogoAntena3
“Me quitaré la vida si lo cuentas”: Pelin obliga a Gülgün a callar el secreto que puede destruir a la familia Korhan

Gülgün ha descubierto el gran secreto de Pelin y ha ido a enfrentarse a ella, pero la conversación ha terminado de la peor manera.

Gülgün ha llegado a la habitación de Pelin decidida a acabar con sus mentiras. Sin rodeos, la ha culpado de todas las desgracias de la familia, incluso de la muerte de Fuat. Le ha dicho que estaba a punto de contárselo todo a Ferit.

Ha sido entonces cuando Pelin, al verse sin salida, ha hecho una terrible amenaza. Mirándola a los ojos, le ha jurado que si hablaba, se quitaría la vida: “Me llevaré a tu nieto conmigo”. Gülgün se ha quedado helada, aterrorizada con la idea de perder a su nieto si Pelin cumple su promesa y acaba suicidándose.

Esta vez, la joven ha ganado esta batalla. Gülgün, por miedo, ha aceptado no decir nada por el momento. Pero antes de irse, le ha hecho una advertencia muy clara a Pelin: si comete un solo error, se las verá con ella. La guerra entre las dos no ha hecho más que empezar.

Sin embargo, ahora todo podría dar un giro inesperado con la llegada de Serter. ¿Es él realmente el padre del bebé que espera? Todo puede pasar en Una nueva vida.

