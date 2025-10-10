Cristina anuncia su intención de vender las acciones ante la sorpresa de todos: “No me veo como empresaria”

Cristina se estrena como accionista después que don Pedro se l dejase como herencia antes de morir.

Todos le dan la bienvenida y se quedan de piedra cuando la perfumista les cuenta que está barajando la ide de dejar su puesto en la fábrica y, por tanto, vender sus acciones.

La joven les dice que no se ve como empresaria y que quiere cambiar el rumbo de su carrera a pesar de que Luis intenta que cambie de opinión.

Los Merino le dice que ellos ahora no tienen el dinero necesario para comprar esas acciones. Sin embargo, Damián le dice que él sí que está interesado en comprarlas.

¿Qué pasará?, ¿se las comprará?, ¿Cristina realmente quiere marcharse para comenzar una nueva vida o está huyendo de Luis?