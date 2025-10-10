Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 412

Cristina anuncia su intención de vender las acciones ante la sorpresa de todos: “No me veo como empresaria”

La joven decide que lo mejor es irse de la fábrica y comenzar una nueva vida lejos de Toledo.

Cristina anuncia su intención de vender las acciones ante la sorpresa de todos: “No me veo como empresaria”

Cristina se estrena como accionista después que don Pedro se l dejase como herencia antes de morir.

Todos le dan la bienvenida y se quedan de piedra cuando la perfumista les cuenta que está barajando la ide de dejar su puesto en la fábrica y, por tanto, vender sus acciones.

La joven les dice que no se ve como empresaria y que quiere cambiar el rumbo de su carrera a pesar de que Luis intenta que cambie de opinión.

Los Merino le dice que ellos ahora no tienen el dinero necesario para comprar esas acciones. Sin embargo, Damián le dice que él sí que está interesado en comprarlas.

¿Qué pasará?, ¿se las comprará?, ¿Cristina realmente quiere marcharse para comenzar una nueva vida o está huyendo de Luis?

Capítulo 412 de Sueños de libertad; 10 de octubre: Luis intenta convencer a Cristina para que no venda sus acciones

Capítulo 412 de Sueños de libertad; 10 de octubre: Luis intenta convencer a Cristina para que no venda sus acciones

Gabriel descubre que ha surgido un problema en la sala de calderas, ¿utilizará esta información para sabotear a la empresa?

Gabriel descubre un problema en la sala de calderas, ¿utilizará esta información para sabotear a la empresa?

Damián defiende a Tasio: “Siento que te hayan tratado así. No te lo mereces”

Damián defiende a Tasio: “Siento que te hayan tratado así. No te lo mereces”

Luz aconseja a Begoña que se case con Gabriel antes del nacimiento del bebé, ¡quiere que luche por ser feliz!
Luz aconseja a Begoña que se case con Gabriel antes del nacimiento del bebé, ¡quiere que luche por ser feliz!

