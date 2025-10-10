Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 32

David descubre el secreto de Julia y sospecha sobre la relación de Patricia con la joven

El hombre ha visto a la joven en la puerta de su casa mientras se acariciaba la tripa y hablaba con su bebé, y entonces lo ha entendido todo.

Cuando ha acompañado a Patricia al hospital, ha visto también a Julia. Y no es la primera vez que coincide con la joven en ese mismo lugar. Cuando han salido, se ha presentado en su casa para hablar con ella, y al ver que nadie abría, se ha dado por vencido y se ha dirigido al coche.

En ese miso instante, ha aparecido Julia por la esquina, y, con tono alegre, parecía que estaba hablando… ¡con su tripa! Al acariciarse el vientre, se ha revelado lo que el vestido ocultaba: una tripa de al menos un par de semanas.

El mayor de los Oramas ha empezado a hacer memoria, y de repente, todo ha encajado: los vómitos, la piel brillante, las sospechas de Carmen

Lo que no llegaba a entender era el motivo para ocultar esa información… ¿tendrá algo que ver con el embarazo de Patricia?

Sara se despista un segundo… ¡y Estrella desaparece sin dejar rastro!

Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!
Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!
Arranca el plan de venganza de Saúl contra Octavio: “Vas a empezar a pagar”
El exconvicto hará todo lo posible por acabar con el hombre que le arruinó la vida hace 25 años.

La brutal amenaza de Patricia cuando a Julia se le escapa que está enamorada de David: “Te puedo destrozar la vida”
Cuando Patricia le reprocha a Julia sus mensajes, a la joven se le escapa que está enamorada de su marido.

