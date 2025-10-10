Gabriel descubre un problema en la sala de calderas, ¿utilizará esta información para sabotear a la empresa?

En la sala de calderas de la fábrica ha subido mucho la presión y se debe solucionar este problema antes de que sea demasiado tarde.

Andrés se lo cuenta a Joaquín para ver si juntos pueden encontrar una solución ya que, si no lo consiguen, hacer que vuelva a la temperatura adecuada supondría un gran sobrecoste.

Mientras los primos hablan sobre esto, Gabriel escucha muy atento toda la conversación.

El abogado de da cuenta que la sala de calderas es uno de los puntos más sensibles de la fábrica y también uno de los más importantes.

Gabriel se queda muy pensativo mientras sigue maquinando su venganza contra su famila. ¿Utilizará esta información para ir en contra de la empresa? ¿Descubrirán Andrés y Joaquín que Gabriel lo ha escuchado todo?