Mejores momentos | Capítulo 32

“Pido perdón por todo lo que hice y dije desde que llegué”: César se disculpa ante Octavio delante de todos

El mexicano se niega a perder a Amanda y pone fin a su venganza contra el gran empresario.

La venganza de César está resquebrajando su relación con Amanda poco a poco. La joven ha aguantado comportamientos impensables de su marido, pero el último ha sido la gota que ha colmado el vaso.

César, dispuesto a tomarse la justicia por su mano: ¡apunta a Octavio con una escopeta!

César sabe que esta vez ha sobrepasado todos los límites, y por fin, va a poner fin a lo que, en un principio, le hizo moverse a Oramas: “Llevo mucho tiempo obsesionado con mi venganza, sin tener en cuenta cómo tú te sentías”, le ha suplicado a Amanda.

“Te aseguro que esta vez es diferente”, ha prometido mientras le pedía que le acompañase a un sitio en concreto: nada más y nada menos que… ¡la mansión Oramas!

Mientras todos estaban comiendo, César delante de todos ha pedido disculpas por su comportamiento desde que llegó a Oramas, poniendo un alto al fuego en la batalla que llevan ya mucho tiempo librando.

¿Cuál habrá sido la reacción del patriarca? ¿Aceptará sus disculpas? ¿O se negará en rotundo?

El exconvicto hará todo lo posible por acabar con el hombre que le arruinó la vida hace 25 años.

