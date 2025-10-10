Mejores momentos | Capítulo 32
“Pido perdón por todo lo que hice y dije desde que llegué”: César se disculpa ante Octavio delante de todos
El mexicano se niega a perder a Amanda y pone fin a su venganza contra el gran empresario.
Publicidad
La venganza de César está resquebrajando su relación con Amanda poco a poco. La joven ha aguantado comportamientos impensables de su marido, pero el último ha sido la gota que ha colmado el vaso.
César sabe que esta vez ha sobrepasado todos los límites, y por fin, va a poner fin a lo que, en un principio, le hizo moverse a Oramas: “Llevo mucho tiempo obsesionado con mi venganza, sin tener en cuenta cómo tú te sentías”, le ha suplicado a Amanda.
“Te aseguro que esta vez es diferente”, ha prometido mientras le pedía que le acompañase a un sitio en concreto: nada más y nada menos que… ¡la mansión Oramas!
Mientras todos estaban comiendo, César delante de todos ha pedido disculpas por su comportamiento desde que llegó a Oramas, poniendo un alto al fuego en la batalla que llevan ya mucho tiempo librando.
¿Cuál habrá sido la reacción del patriarca? ¿Aceptará sus disculpas? ¿O se negará en rotundo?
Publicidad