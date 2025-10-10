Luz aconseja a Begoña que se case con Gabriel antes del nacimiento del bebé, ¡quiere que luche por ser feliz!

Begoña por fin ha recuperado un poco la ilusión. Se ha reconciliado con Gabriel y, tras muchas dudas y malentendidos, Gabriel quiere tener ese bebé con Begoña.

La enfermera se lo cuenta a Luz y ella le pregunta si el siguiente paso va a ser pasar por el altar.

Begoña le responde a su amiga que ya se verá porque Gabriel todavía no le ha pedido que se case con él y tampoco quiere que lo haga solo porque van a tener un hijo.

Luz, preocupada por su amiga, le aconseja que piense bien las cosas y que lo mejor sería que se casaran porque la sociedad no va a ver con buenos ojos que sea madre soltera.

“Sé feliz por una vez déjate llevar”, le dice Luz con cariño intentando que Begoña recapacite y tome la decisión correcta. ¿Hará Begoña caso a sus consejos?