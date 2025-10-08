"El abuelo nunca podría dejarte aquí": la piadosa mentira de Ferit para dar esperanza a un Orhan hundido en la cárcel

Ferit ha llegado a la cárcel y se ha encontrado a su padre completamente roto. Para darle algo de fuerza, ha empezado a contarle una mentira, diciendo que el enfado del abuelo en comisaría fue solo un "teatro" para darle una lección.

Pero no se ha quedado la cosa ahí. Ferit le ha jurado que Halis ya ha empezado a hacer llamadas para sacarlo de allí. “Mi abuelo nunca podría dejarte aquí”, ha insistido.

Orhan, desesperado, se ha aferrado a esa idea como a un salvavidas. Le ha dado las gracias a su hijo, convencido de que, en el fondo, su padre no lo ha abandonado. “Sabía que mi padre todavía me quería”, ha dicho con alivio, preguntando si saldría al día siguiente.

Ferit ha tenido que calmarlo, diciéndole que llevará un poco más de tiempo, sabiendo que la realidad es muy diferente: Halis lo ha abandonado de verdad y nadie va a ayudarlo a salir de allí.