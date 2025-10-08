Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Conseguirá ayudar a su padre?

"El abuelo nunca podría dejarte aquí": la piadosa mentira de Ferit para dar esperanza a un Orhan hundido en la cárcel

Hundido en la cárcel y abandonado por su padre, Orhan ha perdido toda esperanza. Por eso, en su primera visita, Ferit ha tomado la decisión de mentirle y le ha hecho creer que Halis está moviendo hilos para sacarlo.

La piadosa mentira de Ferit para dar esperanza a un Orhan hundido en la cárcel

Publicidad

Ferit ha llegado a la cárcel y se ha encontrado a su padre completamente roto. Para darle algo de fuerza, ha empezado a contarle una mentira, diciendo que el enfado del abuelo en comisaría fue solo un "teatro" para darle una lección.

Pero no se ha quedado la cosa ahí. Ferit le ha jurado que Halis ya ha empezado a hacer llamadas para sacarlo de allí. “Mi abuelo nunca podría dejarte aquí”, ha insistido.

Orhan, desesperado, se ha aferrado a esa idea como a un salvavidas. Le ha dado las gracias a su hijo, convencido de que, en el fondo, su padre no lo ha abandonado. “Sabía que mi padre todavía me quería”, ha dicho con alivio, preguntando si saldría al día siguiente.

Ferit ha tenido que calmarlo, diciéndole que llevará un poco más de tiempo, sabiendo que la realidad es muy diferente: Halis lo ha abandonado de verdad y nadie va a ayudarlo a salir de allí.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

La piadosa mentira de Ferit para dar esperanza a un Orhan hundido en la cárcel

"El abuelo nunca podría dejarte aquí": la piadosa mentira de Ferit para dar esperanza a un Orhan hundido en la cárcel

Naz besa a Evren

"Es un regalo": Naz da el paso y sorprende a Evren con un beso en su cumpleaños

Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar

Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor
Renacer 7 octubre

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor

Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición
Renacer 7 octubre

Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda
Renacer 7 de octubre

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda

Los dos cirujanos se han enfrentado por el procedimiento a seguir, y Timur ha apartado a Evren para tomar el control, dándole una lección que el joven doctor no olvidará.

¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación
Renacer 7 de octubre

¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación

Bahar acaba de demostrar la increíble doctora que es, salvando la vida de un paciente en una situación límite, atrapada en un ascensor.

¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza

¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza

Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel celoso, mantendrá una importante conversación con Begoña

Begoña y Andrés

Capítulo 409 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Begoña y Andrés descubren qué pasó la noche en la que murió Jesús

Publicidad