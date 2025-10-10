Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 412

Damián defiende a Tasio: “Siento que te hayan tratado así. No te lo mereces”

El marido de Carmen pide ayuda a su padre tras ser ninguneado por un cliente.

Tasio está al límite. Aunque ha empezado con fuerza su nueva función como director parece que ciertas personas no ven bien que alguien como Tasio, que ha empezado desde cero, se haya convertido en poco tiempo en el director de la fábrica.

Uno de los clientes de la fábrica le ha faltado al respeto y, aconsejado por Carmen, decide pedirle ayuda a su padre.

Damián confía en él y le dice que no va a permitir que nadie le vuelva a pisotear. El patriarca le confiesa que siente mucho que ese hombre le haya tratado así porque no se lo merece y que se alegra que haya confiado en él para solucionar esto.

“Tu madre desde el cielo se sentirá muy orgullosa”, le dice Damián a su hijo mientras Tasio le sonríe tímidamente. ¿Será este el comienzo para solucionar sus problemas y volver a tener una relación como padre e hijo?

Damián defiende a Tasio: "Siento que te hayan tratado así. No te lo mereces"

